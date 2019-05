Estrela do hit 'Jenifer', Mariana Xavier fala sobre acidente com avião de Gabriel Diniz

Protagonista do clipe da música "Jenifer", a atriz global Mariana Xavier comentou sobre o acidente envolvendo o avião do cantor Gabriel Diniz, de 28 anos, ocorrido nesta segunda-feira (27). Diniz estava a bordo da aeronave, segundo sua assessoria.

"Estou em choque. Vim para Nova York, nos Estados Unidos, comemorar o meu aniversário e agora recebi as informações de que rolou a queda do avião do Gabriel. Recebi a notícia de maneira muito truncada. Estou sem acreditar no que aconteceu", disse Mariana em entrevista a QUEM.

O avião bimotor caiu em um mangue localizado no povoado Porto do Mato, em Estância, na região Sul de Sergipe, no início da tarde desta segunda-feira (27). O corpo de Gabriel Diniz foi reconhecido por amigos que estiveram no local do acidente.