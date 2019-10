Francisco El Hombre faz show no Festival Elos 2019

A banda Francisco El Hombre é mais uma atração confirmada do Festival Elos 2019, que acontece nos dias 22, 23 e 24 de novembro. O show do grupo acontece no primeiro dia do festival.

Outra atração confirmada é a cantora Vanessa da Mata.

O quinteto apresenta a turnê do mais recente álbum lançado, o 'RASGACABEZA'. Conhecida pelo estilo único e músicas políticas, a banda esteve também no Rock in Rio deste ano.

O Festival Elos apresenta extensa programação cultural e esportiva. Na primeira edição, Silva e Camila Marieta fizeram parte do line-up.

Serviço

Show Francisco El Hombre no Festival Elos 2019

Dias: 22 de novembro

Local: Aterro da Praia de Iracema

Gratuito