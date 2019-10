Vanessa da Mata é atração confirmada do Festival Elos 2019

Vanessa da Mata é a primeira atração confirmada da segunda edição do Festival Elos. O evento gratuito acontece de 22 a 24 de novembro, no Aterro da Praia de Iracema.

A cantora se apresenta no domingo (24) com um repertório de sucessos em uma megaestrutura que será montada no espaço.

A primeira edição do Festival Elos aconteceu em 2018 e contou com shows de Silva e Camila Marieta.

A programação completa de 2019 será divulgada em breve.

Serviço

Show Vanessa da Mata no Festival Elos 2019

Dias: 24 de outubro

Local: Aterro da Praia de Iracema

Gratuito