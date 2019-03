Fãs passam noite em fila para garantir ingresso para show de Sandy e Junior

Antes mesmo de o Shopping Iguatemi abrir as portas nesta sexta-feira (22), grupos de pessoas se aglomeravam no local com o mesmo objetivo: conseguir ingressos para o aguardado show de Sandy e Junior em Fortaleza, que acontece no dia 19 de julho. Os ingressos disponíveis para venda online se esgotaram em poucas horas.

Alessandra Coutinho, 30, foi a primeira a chegar ao local, às 13h da quinta-feira. "Não dormi nada, vim só com água, o dinheiro do ingresso e para comprar lanches. Eu faria tudo de novo". A cearense é fã da dupla desde criança e pretende passar pela mesma maratona no dia do show.

Os amigos Júnior Portilla, 24, Carol Muller, 28, e Everson Oliveira, 23, chegaram na madrugada desta sexta, às 3h30, e se depararam com cerca de 10 pessoas que já posicionavam na fila. O trio garante que, além de ver o show em Fortaleza, irá viajar para outras capitais, a fim de acompanhar a turnê dos ídolos.

A pré-venda, exclusiva para clientes do cartão ELO, teve início na última quarta-feira (20), e acumulou mais de 100 mil na fila para efetuar a compra - ainda não há informação oficial se o número abrange outros estados. Em poucas horas, os ingressos esgotaram.

A turnê "Nossa História", em comemoração aos 30 anos de carreira da dupla, foi anunciada no dia 13 de março. O show de Sandy e Junior em Fortaleza acontece no dia 19 de julho, no Centro de Eventos do Ceará.

Confira valores dos ingressos:

Pista 1º lote - R$ 90 (meia) e R$ 180 (Inteira)

Pista 2º lote - R$ 100 (meia) e R$ 200 (Inteira)

Pista 3º lote - R$ 110 (meia) e R$ 220 (Inteira)

Frontstage 1º lote - R$ 140 (meia) e R$ 280 (Inteira)

Frontstage 2º lote - R$ 150 (meia) e R$ 300 (Inteira)

Frontstage 3º lote - R$ 160 (meia) e R$ 320 (Inteira)

Pacote Gold - R$ 350 (inclui entrada antecipada, água, credencial diferencial e acesso a passagem de som dos cantores)