"De consciência tranquila", Felipe Prior se manifesta sobre as supostas acusações de estupro

Após ser acusado de tentativa de estupro e estupro por três jovens, Felipe Prior, ex-participante do BBB 20, se manifestou nas redes sociais acerca do ocorrido. O arquiteto afirma desconhecer os fatos apresentados.

No vídeo, afirmou ser inocente. "Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém, sou inocente. O que me deixa mais chateado é saber que depois que eu entrei na casa as pessoas apresentaram uma denúncia contra mim", declarou.

Felipe disse ainda que os advogados dele estão tomando as providências e que está "de consciência tranquila".

Em nota, a assessoria reitera a inocência de Felipe e afirma que o arquiteto está "à disposição das autoridades para qualquer tipo de questionamento e adotará as medidas necessárias contra o que investem contra sua civilidade".

Entenda o caso

Uma reportagem publicada nesta sexta-feira (3) pela Revista Marie Claire apontou que o ex-brother está sendo acusado de violentar mulheres entre 2014 e 2018. Os supostos crimes aconteceram durante o evento de jogos universitários InterFAU.

As vítimas apresentaram laudo médico e depoimentos de testemunhas como provas.

Confira a nota na íntegra: