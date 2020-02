BBB20: Gabi e Guilherme são os últimos a deixar a prova do líder

Gabi e Guilherme foram os últimos participantes a deixarem a prova do líder do BBB20 desta quinta-feira (6). Após mais de quatro horas de prova, a dupla venceu as sisters Bianca e Ivy, que não conseguiram completar a tempo a tarefa e foram eliminadas.

Os brothers foram separados em duplas, e o Líder Guilherme pode vetar quatro pessoas. Ele escolheu Lucas, Felipe, Daniel e Hadson para não disputar a liderança.

O líder da semana vai ter 10 VIPs e a liderança não é compartilhada. A dupla vencedora será dividida e, enquanto um participante fica com a liderança, o outro vai ganhar um prêmio: R$ 10 mil em dinheiro mais R$ 10 mil em compras no aplicativo das Americanas.