BBB 20: Felipe Prior é o eliminado em paredão recorde de mais de 1,5 bilhão de votos

Em um paredão com mais de 1,5 bilhão de votos do público, Felipe Prior foi o eliminado da semana no BBB 20, com 56,73%. A disputa ocorreu entre Manu Gavassi (42,51%) e Mari Gonzalez (0,76%). O total de votos foi de 1.532.944.337.

A berlinda dessa semana mais que triplicou o recorde das vinte edições do programa, alcançado ainda neste ano em paredão entre Guilherme, Pyong e Gizelly, quando foram atingidos mais de 416 milhões de votos e já representava a maior participação do público entre todas as edições do Big Brother ao redor do mundo.

A disputa desta terça-feira se dividiu principalmente entre torcedores de Manu Gavassi e Felipe Prior. Diversos famosos se manifestaram a favor de Manu, com destaque para Bruna Marquezine, Larissa Manoela, Bruno Gagliasso, Xand Avião, o jogador de futebol David Luiz e mesmo atores internacionais, como o alemão Max Mauff, conhecido pela série Sense8.

Do lado de Felipe Prior estiveram principalmente outros esportistas, como Gabriel Barbosa, o Gabigol, Richarlison e Neymar, além de Eduardo Bolsonaro.

Formação do paredão

O paredão desta semana teve, a princípio, cinco concorrentes. Gabi e Flayslane, contudo, conseguiram escapar do crivo popular por meio da prova Bate e Volta, realizada no domingo (29).

Gabi e Mari foram as últimas colocadas na prova do Líder da quinta-feira (26), o que as colocou em risco de irem para o paredão.

No domingo, Prior foi o escolhido pela líder Gizelly. Ele teve direito de escolher mais uma pessoa com quem disputaria a berlinda, indicando Manu. Flayslane recebeu três votos da casa, assim como Babu e Rafa Kalimann, mas estes dois últimos foram salvos pelo voto de minerva da líder.