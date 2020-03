Neymar, Gabigol, Richarlison: atletas da Seleção se 'engajam' em paredão do BBB e fazem até leilão

É fato que a atual edição do Big Brother Brasil tem sido um dos principais assuntos do País. Em meio à quarentena em diversos locais do mundo por conta do coronavírus, as competições estão paralisadas e, com isso, o reality show tem ganhado cada vez mais audiência. O mais recente a falar sobre o assunto, foi o craque Neymar. Camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain declarou sua torcida para que o participante Felipe Prior permaneça na casa. Não apenas ele, vários atletas também revelaram votos e chegaram até a fazer leilão de camisa para angariar votos.

Boleiro, noveleiro e telespectador de reality show. Fora das quatro linhas, Neymar aproveita sua vida pessoal também vendo o que se passa dentro da telinha. Emparedado pela líder Gizelly no último domingo (29), Felipe Prior ganhou a torcida de Neymar, que utilizou eu twitter oficial para declarar apoio ao companheiro de Babu.

Além do principal jogador brasileiro, outros atletas também estão acompanhando a 20ª edição do reality show da Rede Globo. Gabigol e Richarlisson já declararam suas torcidas pelo carioca Babu, melhor amigo de Prior na casa. Eles afirmaram que vão fazer um leilão caso Manu Gavassi saia da casa. Já David Luiz, foi contra a maioria e afirmou torcer pela permanência de Manu. A cantora está na berlinda com Felipe Prior e Mari.

Ídolo do Sport, o zagueiro Durval fará um sorteio para dar a camisa do Leão da Ilha caso a cantora seja eliminada na próxima terça-feira (31).

Veja as interações

Críticas

A atitude dos jogadores de futebol, principalmente de Neymar e Gabigol, foi avaliada como inoportuna, em momento em que os atletas brasileiros são criticados por pouco se envolverem em ações humanitárias com relação ao Covid-19. A atriz Fernanda Rodrigues foi uma das que criticaram a atitude do jogador, no entanto, ela apagou a postagem. Não foi o suficiente para evitar uma tréplica de Gabigol. Veja algumas das críticas:

Comparação com Adilson Batista

Ao ser indicado pela líder Gizelly, Felipe Prior teve a possibilidade de chamar outra pessoa para ir ao paredão. Enquanto todos achavam que o participante indicaria Ivy ou Marcela, com quem menos tem afinidade na casa e sempre critica o jogo de ambas, Prior decidiu emparedar Manu Gavassi.

A cantora ainda foi para o bate-volta com Flayslane, Gabriela e Mariana. No entanto, a sorte estava do lado de Flay e Gabi que venceram a prova e saíram da berlinda.

O ato de Prior foi comparado com o de Adilson Batista, ex-técnico do Ceará, quando substituiu Thiago Galhardo por Tiago Alves durante o intervalo quando o Vovô estava vencendo o Flamengo, no Maracanã, por 1 a 0. Ao retornar para a etapa final, o treinador tirou o meia, então artilheiro da equipe e autor do gol da vitória parcial, para colocar o zagueiro e sofreu uma goleada.

Para os torcedores do Alvinegro de Porangabuçu, a jogada de Prior foi a mesma do treinador, que agiu da forma mais difícil para si mesmo podendo até causar sua eliminação, já que a cantora Manu Gavassi tem uma das maiores torcidas do reality show.