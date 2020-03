Manu, Mari e Prior estão no décimo paredão do BBB20

Manu, Mari e Prior disputam o décimo paredão do BBB20, formado na noite do último domingo (29). As sisters Gabi e Flayslane escaparam da berlinda após vencer a prova do bate e volta, inspirada em uma dinâmica do BBB17.

A líder da semana Gizelly indicou Prior ao Paredão, que resolveu confrontar a advogada, após a indicação, e revelou uma conversa que ouviu da participante sobre Pyong e Rafa serem ricos e não precisarem do prêmio de R$1,5 milhões do reality. Em sua defesa, Gizelly afirmou que seu comentário foi "sem maldade".

Conforme havia sido combinado anteriormente pelo público, o indicado pelo líder tinha direito a um contragolpe e deveria apontar outro nome para compor o paredão. Prior escolheu Manu, que justificou seu voto afirmando que a cantora "está na Disney".

A votação da casa ficou empatada entre Babu, Flayslane e Rafa, com três votos cada. Gizelly optou por emparedar Flayslane. "Babu já foi várias vezes e ela vai votar em mim a qualquer momento", explicou a líder da semana.

As sisters Gabi e Mari já estavam emparedadas por terem feito a menor pontuação na prova do líder da última quinta-feira (19).





Confira como foi a votação da casa:

Babu votou em Marcela

Flayslane votou em Rafa

Gabi votou em Babu

Ivy votou em Babu

Manu votou em Flayslane

Marcela votou em Babu

Mari votou em Rafa

Prior votou em Rafa

Rafa votou em Flayslane

Thelma votou em Flayslane