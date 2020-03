BBB20: Guilherme recebe 56% dos votos e é o sexto eliminado em noite de votação recorde 

Guilherme é o sexto eliminado do BBB 20 em noite de votação recorde, com mais de 416 milhões de votos. Ele recebeu 56,07% dos votos do público para deixar a casa. O hipnólogo Piong Lee teve 43,29% e Gizelly recebeu apenas 0,64% dos votos. O programa foi exibido ao vivo na noite desta terça-feira (3).

"A sensação é de gratidão sempre. Isso tudo aqui é muito intenso. Eu tinha outra visão do Big Brother. É o jogo mais louco da minha vida. Estou muito feliz com a minha atuação aqui", disse Guilherme, antes de deixar o programa.

Guilherme foi indicado ao paredão pela líder da semana Ivy no domingo (1º) e teve direito de escolher um adversário e o modelo escolheu Piong Lee. O mais votado da casa foi Felipe Prior, que também teve de escolher um adversário e indicou Gizelly. Na prova do bate e volta, Prior acabou se livrando do paredão triplo desta semana.

Recorde de votos

O paredão entre Pyong, Guilherme e Gizelly, do BBB 20, conseguiu um número histórico de votos de todas as vinte edições do Big Brother Brasil. Boninho, diretor do reality show, celebrou na web e agradeceu a participação massiva do público.

"O BBB começa daqui a pouco, mas a gente já tem o que comemorar! Depois do 10° paredão do BBB 19 com 202 milhões de votos, já vamos começar o hoje com um novo recorde a caminho do Guinness World Records [O Livro dos Recordes] @guinnessworldrecords já ultrapassamos a incrível marca de 309... 310... 311 milhões de votos e não para!! Obrigado a vocês!", postou o diretor do reality.

Após o encerramento da votação Tiago Leifert anunciou que o paredão desta semana mobilizou mais de 416 milhões de votos. O número representa mais que o dobro do último recorde registrado em 2019, que foi 202 milhões.

Participação de Guilherme

A participação de Guilherme no BBB 20 foi muito marcada pelo relacionamento de idas e vindas com Gabi Martins. Nos últimos dias, a hashtag #ForaGuilhermeAbusivo chegou a ficar entre os assuntos mais comentados no Twitter. Muitos dos que escreviam contra ele argumentavam que Gabi tem sido usada pelo brother e não tem conseguido ser feliz no reality pelas brigas com o modelo e pela forma como ele a trata.

O constante interesse dele por Bianca Andrade, a Boca Rosa, eliminada na terça passada, também marcou a passagem de Guilherme durante o BBB 20. Logo que entrou na casa, ele disse que a influenciadora era linda. Durante uma festa no início de fevereiro, Boca Rosa, visivelmente alcoolizada, chegou a pedir um beijo para Guilherme, que recusou.



A situação, porém, deixou Gabi muito chateada. Além de atrair a atenção de Gabi e Bianca, Victor Hugo também se declarou apaixonado por Guilherme.