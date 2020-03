Babu, Manu Gavassi e Victor Hugo se enfrentam em sétimo paredão do BBB20

Após Manu Gavassi acionar o botão vermelho no Quarto Branco, o sétimo paredão do BBB 20 foi formado neste domingo (8). O líder Pyong indicou Victor Hugo, enquanto Babu foi o mais votado pela casa.

Anjo autoimune, Ivy era a única que não poderia ser indicada. Pyong, em dúvida entre Felipe Prior e Victor Hugo, decidiu colocar o psicólogo na berlinda.

"Ser líder é uma grande responsabilidade, o que é óbvio pra mim não é óbvio para os outros. Analisando acontecimentos, aqui dentro a gente joga com o coração e com empatia. No começo, eu avaliei com a emoção e depois voltei para a razão, ficou uma bagunça. O Prior seria a minha primeira opção, mas eu não gosto do jogo do Victor Hugo e ele é minha escolha", justificou o líder.

Escolhido pela casa, Babu recebeu os votos de Flayslane, Ivy, Mari, Manu e Gizelly. Já Flayslane foi mencionada quatro vezes no confessionário, por Babu, Rafa, Prior e Thelma. Felipe Prior recebeu indicações de Daniel, Marcela e Gabi.

Dedo-Duro

Com o paredão triplo formado, Tiago Leifert pede para que Pyong sorteie o Dedo-Duro. Flayslane é sorteada e pede para saber o voto de Rafa. A influenciadora afirma que votou em Flayslane.

A segunda sorteada é Thelma, que prefere saber o voto de Victor Hugo. O psicólogo revela seu voto em Gizelly. Por último, Mari é sorteada e pede para conhecer o voto de Babu. O ator diz que também polovotou em Flayslane.