Além de "Jenifer", Gabriel Diniz emplacou sucessos em gravações com cantores de forró e sertanejo

Dono do hit do Carnaval 2019, Gabriel Diniz também emplacou outras canções que embalaram os eventos de forró e sertanejo pelo país. O cantor estava a bordo da aeronave que caiu em um mangue localizado no povoado Porto do Mato, em Estância, na região Sul de Sergipe. O acidente aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (27) e a morte do artista foi confirmada algumas horas após a confirmação do acidente.

> Gabriel Diniz morre em queda de avião em Sergipe

> Últimos clipes de Gabriel Diniz foram gravados em Fortaleza

No Youtube, algumas das participações do artista ao lado de outros nomes da música nacional já chegaram a alcançar mais de 10 milhões de visualizações. É o exemplo da música "Acabou Acabou", gravada em DVD em Fernando de Noronha com o cantor cearense Wesley Safadão. Parte do "GD na Ilha", a música tem 66 milhões de visualizações.

Entre os outros sucessos estão "Paraquedas", parceria com a dupla sertaneja Jorge e Mateus, "É Hora de Dar Tchau", com participação de Gusttavo Lima, e "Coração Teimoso", que mesmo sem participação de outros artistas está na lista das mais visitadas na página de Gabriel Diniz na plataforma de vídeo.

Sucesso de "Jenifer"

No início do ano, a composição cantada por Diniz, e lançada em setembro de 2018, estourou pelas rádios brasileiras. Na onda do sucesso, o clipe da canção foi lançado com a participação da atriz Mariana Xavier e da ex-BBB Aline Gotschalg. “A música é animada, fala do amor carinhoso, do amor sincero aquele que foge do amor fake, o algo a mais", explicou ele na época.

As últimas produções do cantor também foram lançadas no Youtube. O projeto, intitulado "Uma Dose com GD", foi gravado na Praia do Futuro, em Fortaleza. O álbum tinha como intuito regravar sucessos da década de 90 e, ao todo, 21 canções estão na lista das gravadas. Gleydson Gavião, Mara Pavanelly, Taty Girl e Kátia Cilene foram alguns dos convidados.