Em fevereiro de 2019, o forrozeiro Gabriel Diniz realizou a última apresentação dele em Fortaleza. O cantor participou do evento “Ensaio da Fenomenal” da cantora Márcia Fellipe. Animado e sorridente, GD animou o público que foi conferir a festa no Marina Park. Em entrevista a coluna Puxa o Fole, o vocalista respondeu as perguntas mais buscadas sobre ele no Google.

Assista: