Elenco de "A Dona do Pedaço" viverá transformações nos próximos capítulos da trama

*o repórter viajou ao rio de janeiro a convite da globo

O bom fã de novela sabe: pouco depois da metade da trama existe um marco na cronologia que dispara transformações rápidas e drásticas na trajetória dos personagens. Esta fronteira é o capítulo de número 100. Em um paralelo com a montanha-russa, é quando o carrinho chega ao topo do trilho e você sente que as emoções que passaram não são nada diante do que está por vir. Ironicamente, em "A Dona do Pedaço" esse momento crucial vai acontecer em uma data carregada de simbolismos, nesta sexta-feira (13).

Um dos personagens mais afetados com essas reviravoltas será Josiane (Aghata Moreira), quem tanto agitou e fez maldades na atração das 21 horas da Globo. Questionada, a intérprete bem que tentou desviar do assunto, durante coletiva de imprensa na semana passada, nos estúdios Globo, no Rio de Janeiro. "Não tem spoiler nenhum que eu possa dar. Eu não falo mais nada. Até porque vocês sabem mais do que eu. É verdade. Sai na internet antes da gente saber", disse aos risos. O fato é que a derrocada da vilã, que já está em curso há algumas semanas, ganha mais força. Nos próximos capítulos surgirá Joana (Bruna Hamú), uma nova personagem que aparece com fortes indícios de ser a verdadeira filha de Maria da Paz (Juliana Paes). Ou seja, a herdeira real de toda a fortuna almejada por Jô.

A protagonista encontrará Joana após um assalto na rua. A jovem vai se aproximar para ajudar a boleira, o que despertará uma empatia genuína entre as duas desde o primeiro instante. "Olha aí, quanta gente passou, nem se interessou. Mas você não. Você parou", dirá Maria.

Bruna Hamú entra na reta final da trama como a filha de Maria da Paz Vivi Guedes

O elenco terá o reforço também da atriz Laura Cardoso, que viverá Matilde, avó de Joana. A personagem será a chave do segredo ao reconhecer a boleira, de acordo com a colunista Patrícia Kogut.

O momento é um dos mais aguardados pelos telespectadores de "A Dona do Pedaço" desde os primeiros capítulos, quando uma cena na maternidade insinuou uma troca de bebês. Contudo, tanto Bruna Hamú quanto o autor Walcyr Carrasco ainda mantêm o mistério e indicam que tudo pode não passar de um blefe.

Paralelo a esses acontecimentos, Josiane estará prestes a perder todo o patrimônio para um plano arquitetado por Téo (Rainer Cadete), que pretende fazer justiça e devolver tudo para Maria da Paz. Distante da fábrica de bolos após ser chantageada por Fabiana (Nathalia Dill), a digital influencer será orientada pelo namorado a vender a mansão, ir morar em um lugar mais modesto e investir o montante. A ambição de ver o dinheiro triplicar a levará a falência.

Outros personagens

O capítulo 100 mexerá também com o caminho de outras tramas. Uma delas será a de Vivi Guedes (Paolla Oliveira). A atriz revelou que este ainda não será o dia em que a influencer descobrirá que faz parte da família Paz, mas fortes emoções virão.

Não sei se para a Vivi é exatamente no capítulo 100, mas é por ali, 101, 102. Mas tem, sim, uma virada que até me surpreendeu muito", conta.

A filha do milionário Otávio (José de Abreu) casará obrigada com o ex-noivo, Camilo (Lee Taylor), e será prisioneira do esposo, que nunca a perdoou por ser abandonado no altar. Paolla acrescentou que a surpresa para o público será além do matrimônio e indicou um caminho. "Ela é um personagem muito vibrante e cheio de energia. Vem um momento bastante dramático para a Vivi. Eu acho que as pessoas vão se surpreender com todo o movimento da novela".

O núcleo de Márcio (Anderson di Rizzi), Kim (Monica e Iozzi) e Silvia (Lucy Ramos) também será chacoalhado. O triângulo amoroso que já dá sinais de estar se transformando em quarteto com a chegada do boxeador Paixão (Duda Nagle) mexerá com a cabeça com do administrador da empresa Bolos da Paz. "Nas cenas que começaram a ir ao ar, meu personagem já está completamente envolvido pela Kim", Confessa di Rizzi e sugestiona para onde seguirá o roteiro da novela que chega ao fim em novembro.