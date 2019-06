Movimentação de cargas no Pecém atinge 1,5 toneladas em maio

A movimentação de cargas no Porto do Pecém atingiu 1.541.285 toneladas em maio deste ano. O resultado representa alta de 4% na comparação com igual período do ano passado. O destaque ficou por conta dos embarques, que totalizaram 480.019 toneladas.

Nos primeiros cinco meses do ano, foram movimentadas 7.082.419 toneladas, sendo 1.958.905 toneladas correspondentes aos embarques para fora do Ceará (navegação de longo curso e para portos dentro do País). Em 2019, os embarques cresceram 15% ante igual período do ano anterior.

da movimentação total do Porto do Pecém em 2019 correspondem aos granéis sólidos (3.771.369 t).

Os granéis sólidos são utilizados na produção da Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e das Termelétricas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp).

O presidente do Complexo, Danilo Serpa, destaca o trabalho de prospecção realizado em busca de novos clientes para o Cipp. "Nosso objetivo é manter a linha de crescimento dos últimos anos, então, estamos realizando melhorias no complexo, reuniões e divulgando a nossa capacidade de operação, além da estrutura do CIPP pronta para receber empresas que possam produzir aqui, movimentar através do porto e gerar emprego e renda para o estado", frisa.

Contêineres

A carga conteinerizada registrou a marca de 78.275 unidades (122.293 teus), crescimento de 28% em relação ao resultado obtido em igual período de 2018. Entre os destaques que contribuíram para o crescimento da movimentação estão: carvão mineral, minério de ferro, placas de aço, adubos e fertilizantes, arroz, sal, farinha de trigo e frutas.