Lucro do Banco do Nordeste cresce 223% e atinge maior resultado da história

O Banco do Nordeste registrou um lucro líquido de R$ 744,8 milhões, o maior da história da instituição para o primeiro semestre, de acordo com o BNB. O lucro é 223% maior do que em igual período do ano passado. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa, na tarde desta terça-feira (13).

De acordo com o BNB, foram contratados R$ 18,8 bilhões em operações de crédito no primeiro semestre deste ano. O resultado operacional do Banco do Nordeste nos seis primeiros meses foi de R$ 1,1 bilhão. O valor é de 161,1% maior do que no mesmo período de 2018 e, de acordo com a instituição, decorre do aumento do volume de contratações e desembolsos aliado à redução do aprovisionamento para o risco de crédito e redução de despesas administrativas.

No Ceará, o Banco do Nordeste aplicou R$ 3 bilhões no primeiro semestre deste ano, com 840,6 mil operações de crédito contratadas. O BNB avalia que o microcrédito é um dos destaques no período, com R$ 1,6 bilhão destinado a esse segmento no estado. A instituição visa ser o principal agente financeiro das micro e pequenas empresas em sua área de atuação.

A previsão, de acordo com o presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim, é terminar o ano com R$ 38,7 bilhões investidos na região Nordeste. "Muito mais que números, o importante é o impacto positivo que cada uma das linhas de crédito e das políticas de desenvolvimento promovem, com geração de emprego, rende e qualidade de vida para milhões de pessoas", destaca.