Lanchonetes, restaurantes e postos nas rodovias: Governo libera funcionamento de mais negócios

O Governo do Ceará, através de um decreto publicado nessa segunda-feira (30) no Diário Oficial do Estado (DOE), liberou o funcionamento do comércio necessário para viabilizar o transporte de carga, destinado ao abastecimento da população e atendimento de serviços públicos essenciais, durante a pandemia do novo coronavírus.

> Acompanhe o cobertura sobre o novo coronavírus

Segundo o decreto, podem funcionar lanchonetes, restaurantes, oficinas em geral, postos de combustíveis e borracharias localizados nas rodovias estaduais e federais que cortam o território cearense.

Outros serviços

O Governo estadual também autorizou o funcionamento de estabelecimentos que prestam serviços de internet e respectivo suporte, cartórios - sem atendimento presencial -, e unidades de atendimento de microcrédito que operem fora da instituição financeira correspondente.

Conta de luz

Em transmissão ao vivo nesta terça-feira (31), o govermador Camilo Santana informou que o Governo do Estado vai garantir o pagamento da conta de luz de mais 534 mil famílias de baixa renda no Ceará por três meses. O projeto de lei será enviado para a Assembleia Legislativa.

Coronavírus

O Ceará registrou mais dois óbitos pelo novo coronavírus, totalizando sete mortes. Os dados são do Ministério da Saúde, divulgados em boletim nesta terça-feira (31). No país, o número de casos registrados subiu para 5.717. O Ministério da Saúde revelou também 42 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 201 no País.