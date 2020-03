Coronavírus: Brasil soma 201 mortes e 5.717 casos, segundo Ministério da Saúde

O número de casos do novo coronavírus registrados no Brasil subiu para 5.717 nesta terça-feira (31). Os dados são do Ministério da Saúde, que revelou também 42 mortes nas últimas 24 horas, totalizando 201 no País.

Com registros da doença Covid-19 em todo o território nacional, a letalidade base permanece de 3,5%. Epicentro de contaminados, São Paulo segue com maior taxa de vítimas fatais (136), seguido por Rio de Janeiro (23 ) e Ceará (7).

No ranking dos estados, São Paulo lidera também os pacientes que testaram positivo, com 2.339 confirmados. O Ceará é o terceiro, com 390, atrás ainda do próprio Rio de Janeiro (708).

Para auxiliar o trabalho de contenção do novo coronavírus, por meio de uma portaria, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, autorizou o emprego da Força Nacional nas ações do Ministério da Saúde.

A expectativa é de reforçar a segurança nas unidades de saúde, assim como na distribuição de equipamentos aos profissionais da área. A portaria foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União e vale até o dia 28 de maio, podendo ser prorrogada.