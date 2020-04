Coronavírus: agência retoma atividades após funcionário ter suspeita de Covid-19

A agência da Caixa Econômica do Conjunto Ceará, em Fortaleza, retomou suas atividades nesta quinta-feira (23), após a identificação de um funcionário do banco com suspeita de Covid-19 na terça-feira (21). Na manhã de hoje, a agência estava com filas intensas e aglomerações em seu entorno.

A unidade teve suas atividades suspensas para a realização do processo de higienização do local. Em nota, a Caixa informou que o funcionário com suspeita foi afastado do serviço e os demais colaboradores segue em regime de trabalho home office.

Para retomar os atendimentos à população, o banco realocou funcionários de outras agências para a unidade do Conjunto Ceará. Nesta manhã, a fila no entorno da agência chegava a cruzar a esquina do banco e foi preciso que policiais fossem até o local para organizar a situação.

Cristiano Pereira estava aguardando sua esposa que havia ido receber o benefício e relata sobre a importância do auxílio nesse momento, mas que também é preciso se precaver contra o coronavírus.

"Tem uma grande aglomeração aqui, mas graças a Deus tem o efetivo policial para ajudar a fazer a separação das pessoas e conscientizando todo mundo. É importante receber o benefício, mas também tem que se precaver contra o vírus", comenta.

Na fila, muitas pessoas descumpriam as medidas de prevenção, como o distanciamento de 1,5m por pessoa e o uso de máscaras. No local, a polícia estava organizando as pessoas para que ficassem mais distantes umas das outras.

Cidadãos se aglomeram em caixa lotérica no José Walter Foto: José Leomar

Aglomerações

O bairro José Walter, em Fortaleza, a agência da Caixa Econômica também estava com um grande fluxo de pessoas na manhã desta quinta-feira. Em Messejana, o fluxo estava tão intenso que muitos já estão na fila para garantir o atendimento amanhã (24).

É o caso de Marília da Costa, 20 anos, que está na fila da Caixa desde às 6h30 da manhã de hoje. "Eu estou na fila para pegar um ficha pra ser atendida amanhã, às 8h. E a fila para o atendimento de amanhã já está dobrando a esquina. Ou seja, a gente tem que dormir aqui pra conseguir uma ficha, pra ser atendida", comenta.

Na agência de Messejana, beneficiários dormem na fila para garantir atendimento no dia seguinte Foto: José Leomar

Ela relata que são distribuídas cerca de 150 fichas por dia entre prioridade e pessoas comuns. Em nota, a Caixa informa que, não é preciso corrida até às agências ou casas lotéricas para cadastramento, consulta ou saque do auxílio emergencial.

"Para aqueles que forem considerados aptos a receber o auxílio emergencial, o banco está abrindo automaticamente a Poupança Digital CAIXA. Os que receberem o crédito por meio dessa conta podem, por exemplo, pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras. É possível também efetuar transferências ilimitadas entre contas da CAIXA ou realizar gratuitamente até três transferências para outros bancos a cada mês, pelos próximos 90 dias", comunica o banco em nota.

A Caixa ainda pontua que, o acompanhamento sobre o auxílio está disponível através do site e pela central telefônica exclusiva 111. Através desses canais é possível conferir, inclusive, se o cadastro para receber o benefício foi aprovado.