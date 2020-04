Agência da Caixa suspende atendimento após funcionário apresentar suspeita para Covid-19

A unidade da Caixa Econômica Federal no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza, está com suas atividades interrompidas nesta quarta-feira (22), após um dos funcionários da unidade apresentar suspeita para a Covid-19. Em nota, o banco pontua adotou o protocolo de afastamento do funcionário e os demais colaboradores estão em regime de home office.

Usuários relataram o caso, a partir de um aviso colado na porta da agência, onde se vê um cartão apontando o local de "alto índice de contaminação". Em nota, o banco confirmou o caso, mas não informou se outras unidades passam por situação semelhante.

Foto: VC Repórter

"A Caixa informa que adota todas as providências, conforme orienta o Ministério da Saúde. Para os casos de empregados com suspeita de COVID- 19, as medidas vão além do afastamento do trabalho e o acompanhamento médico até a liberação de todos os demais empregados da unidade para trabalho remoto durante a quarentena", diz o banco em nota.

Hoje, a unidade se encontra de portas fechadas para a realização do procedimento de higienização. No entanto, a prestação dos serviços essenciais retornarão nesta quinta-feira (23), com colaboradores de outras unidades da Caixa.

O banco ainda informa que seu funcionamento permanece restritos aos serviços essenciais e que as demais agências permanecem funcionando normalmente no atendimento destes serviços.