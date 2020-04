Cidadãos lamentam demora em processo de análise do auxílio emergencial

O auxílio emergencial de R$ 600 já caiu na conta de milhões de brasileiros afetados pela pandemia de Covid-19, mas muitos cidadãos que realizaram o cadastro pelo site ou aplicativo para receber o benefício permanecem com o o pedido "em análise".

A dona de casa Talvânia do Nascimento diz ter solicitado o benefício ainda na primeira semana, quando o site foi lançado, mas desde então, sua solicitação permanece "em análise". "Eu tive que fazer o cadastro e esperar alguma resposta, mas até agora nada, não obtive nenhuma resposta", lamenta.

Ryzia Beatriz, que é proprietária de um salão de beleza em Beberibe, também também vive a incerteza de se receberá ou não o auxílio. Ela perdeu a renda de seu salão, fechado desde a vigência do decreto estadual que proíbe o funcionamento de atividades não essenciais, em março.

"O momento de incerteza, é complicado, pois estou precisando do dinheiro para pagar o aluguel do ponto em que eu trabalhava. Além disso, tem outras dívidas pessoais como prestação da casa onde eu moro. Infelizmente, estou vivendo na dúvida, pois está um processo muito demorado", relata.

Análise

A Dataprev, instituição do Governo Federal que verifica se o cidadão cadastrado cumpre todas as exigências previstas para receber o auxílio, processou 32 milhões de cadastros realizados de 7 a 10 de abril. De acordo com o Ministério da Cidadania, o órgão avaliará ainda hoje mais de 7 milhões de cadastros realizados dos dias 11 a 17 de abril.

Segundo o Ministério da Cidadania, já foram transferidos R$ 31,2 bilhões para a Caixa Econômica Federal que irão atender até o final do mês, mais de 43 milhões de pessoas, incluindo beneficiários do Bolsa Família.

De acordo com a Caixa, desde o dia 9 de abril, quando teve início o pagamento do Auxílio Emergencial, o banco já creditou o benefício para 33,2 milhões de pessoas, num total de R$ 23,5 bilhões. Os solicitantes que se inscreveram pelo aplicativo e site, já somam mais de 13 milhões que receberam o auxílio.

Nova solicitação

Na última segunda-feira (20), a Caixa informou que os cidadãos que tiveram o auxílio emergencial negado podem contestar o resultado da análise e realizar uma nova solicitação do benefício pelo site ou aplicativo.

Foi o caso da microeempreendedora individual Raiane Ribeiro, 23 anos, que teve seu benefício negado nesta semana e tentou fazer uma nova solicitação. Juntamente com a mãe, ela possui uma loja de crochê, fechada desde o início da pandemia. Elas realizaram o cadastro, mas Raiane teve o retorno nesta semana de que em sua análise constavam "dados inconclusivos".

"No dia 7 de abril, eu realizei a solicitação no aplicativo da Caixa pra mim e para minha mãe, nós duas estamos cadastradas como MEI. Apesar da estimativa de espera ser de cinco dias úteis, a gente ficou esperando 15 dias corridos e o resultado na verdade, até hoje, não aconteceu. A gente recebeu as informações que os dados tinham sido inconclusivos e que a gente precisava refazer o nosso cadastro", relata.

Ao tentar fazer o cadastro novamente, Raiane encontrou mais dificuldades, pois não conseguiu inserir dados dos membros da família na solicitação - ela mora com sua mãe, avó e duas irmãs.

"Quando a gente tentou refazer o cadastro, não deu certo, porque dizia que não tinha nada no nosso CPF. E, quando a gente tenta colocar os membros da nossa família no novo cadastro, dizia que não era possível incluir o CPF deles, porque eles já estavam cadastrados em outro arranjo familiar".

A Caixa informa em nota, que em situação de dados inconclusivos o cidadão poderá fazer uma nova solicitação. "Se o resultado for 'Benefício não aprovado', o cidadão poderá contestar o motivo da não aprovação ou realizar nova solicitação através do App Caixa Auxílio Emergencial ou do site", acrescenta.

De acordo com o banco, o solicitante fará um novo preenchimento dos dados, sem a necessidade de apresentação de documentos.