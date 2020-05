Caixa inicia hoje (18) pagamento da 2ª parcela do auxílio de R$ 600; confira calendário de saques

A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira (18) o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 destinado a trabalhadores informais, autônomos, desempregados e microempreendedores individuais.

As liberações vão começar para os beneficiários do Bolsa Família, que já poderão fazer os saques em espécie. Para o restante do público, os recursos serão depositados em conta na quarta-feira (20), mas só poderão ser sacados em espécie de forma escalonada de 30 de maio a 13 de junho.

Enquanto não puderem ser sacados, os recursos liberados estarão disponíveis apenas para o pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão de débito virtual.

Em portaria publicada pelo Ministério da Cidadania no Diário Oficial da União, o governo diz que há a necessidade de evitar um fluxo grande de pessoas ao mesmo tempo nas agências bancárias.

Até então, a pasta dizia que não tinha previsão de quando o calendário seria liberado. A Caixa, por sua vez, dizia que aguardava decisão do governo

A portaria determina ainda que, nas datas estabelecidas para o saque, o eventual saldo existente nas poupanças sociais digitais seja transferido automaticamente para a conta em que o beneficiário tiver recebido a primeira parcela.

No Bolsa Família foram consideradas elegíveis 19,2 milhões de pessoas até agora. Outras 10,5 milhões vieram do Cadastro Único (de programas sociais do governo), e 20,3 milhões foram validados no site e no aplicativo da Caixa.

Pagamento da 2ª parcela

Datas de depósito para uso digital (pagamento de contas e boletos e para compras por meio de cartão de débito virtual)

Nascidos em janeiro e fevereiro: 20 de maio

Nascidos em março e abril: 21 de maio

Nascidos em maio e junho: 22 de maio

Nascidos em julho e agosto: 23 de maio

Nascidos em setembro e outubro: 25 de maio

Nascidos em novembro e dezembro: 26 de maio

Datas de saque em espécie

Beneficiários do Bolsa Família (data de pagamento conforme o número final do NIS, o Número de Identificação Social).

NIS de final 1: 18 de maio

NIS de final 2: 19 de maio

NIS de final 3: 20 de maio

NIS de final 4: 21 de maio

NIS de final 5: 22 de maio

NIS de final 6: 25 de maio

NIS de final 7: 26 de maio

NIS de final 8: 27 de maio

NIS de final 9: 28 de maio

NIS de final 0: 29 de maio

Demais públicos

Nascidos em janeiro: 30 de maio

Nascidos em fevereiro: 1 de junho

Nascidos em março: 2 de junho

Nascidos em abril: 3 de junho

Nascidos em maio: 4 de junho

Nascidos em junho: 5 de junho

Nascidos em julho: 6 de junho

Nascidos em agosto: 8 de junho

Nascidos em setembro: 9 de junho

Nascidos em outubro: 10 de junho

Nascidos em novembro: 12 de junho

Nascidos em dezembro: 13 de junho