Conexão SVM volta a discutir e esclarecer pontos do auxílio emergencial

Após ser divulgado o calendário oficial de pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial do Governo Federal, o Conexão SVM volta a tratar do assunto para esclarecer as principais dúvidas acerca do tema e falar sobre as etapas do calendário de liberação do benefício na próxima segunda-feira (18), às 16h, no canal do Diário do Nordeste no YouTube e também pela página no Facebook.

O tira-dúvidas do auxílio emergencial novamente será com o professor e coordenador do curso de Ciências Contábeis da Universidade Estadual do Ceará (Uece), Paolo Giuseppe Araújo. O projeto Conexão SVM propõe uma série de lives com especialistas para tratar de assuntos relevantes durante a pandemia do coronavírus.

Paolo Giuseppe está à frente, juntamente com o Núcleo de Apoio Fiscal (NAF) da Uece, de projeto criado para esclarecer dúvidas sobre o auxílio por telefone. Além do professor, oito alunos do curso de Ciências Contábeis participam voluntariamente da iniciativa.

Dúvidas podem ser enviadas nas páginas do Diário do Nordeste no Instagram e no Facebook para serem esclarecidas durante a live.

Segunda edição

No início de maio, o professor participou da primeira versão do tira-dúvidas do auxílio emergencial no Conexão SVM. Durante a live, foram esclarecidas várias dúvidas, entre elas, questionamentos sobre o cadastro e sobre quem tem direito ao recebimento do auxílio do Governo Federal.