Obras de nova fábrica da Diageo gerarão 350 empregos em Itaitinga

A multinacional Diageo, proprietária da Ypióca e de marcas como Johnnie Walker e Smirnoff, irá investir R$ 100 milhões em um novo complexo industrial, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). As obras do empreendimento, que está em fase inicial de construção, devem gerar 350 postos de trabalho e entrar em operação até o segundo semestre de 2020.

O complexo industrial irá concentrar a fábrica e os escritórios da Ypióca, que hoje funcionam em Messejana, além de um centro de distribuição que movimentará metade dos produtos vendidos pela Diageo no Brasil.

Com a nova unidade, o Porto do Pecém irá receber 75% dos contêineres de bebidas que a empresa importa para o Nordeste. Dessa forma, a multinacional diz que Itaitinga será em um dos "mais importantes hubs logísticos da companhia no Brasil".

Gregorio Gutiérrez, presidente da Diageo na região Paraguai, Uruguai e Brasil, considera a posição da nova fábrica como estratégica para a companhia. Ela está localizada na BR-116, a 25 quilômetros do Centro de Fortaleza e a 70 quilômetros do Porto do Pecém,

"É claramente uma oportunidade histórica para nós estarmos instalando, aqui, esse novo complexo industrial, onde a gente vai ter as nossas linhas de produção, centro de distribuição e nossos escritórios comerciais para o Estado e para a região Nordeste", disse Gutiérrez, na manhã de ontem (29), durante o lançamento da pedra fundamental do empreendimento. "Além disso, há uma série de fatores (que pesaram na decisão de investir no Estado), como mão de obra, acesso a serviços, acesso à rodovia, e tem muitas empresas instaladas aqui".

Empregos

Segundo Gutiérrez, a Diageo irá manter os 400 empregos diretos que gera no Estado. "Na medida em que o negócio der certo e continuar crescendo, com certeza haverá maiores oportunidades", previu o presidente. "O novo complexo terá capacidade instalada favorável à expansão da operação e introdução de linhas de outros produtos".

Durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental, o governador do Estado, Camilo Santana, destacou a infraestrutura logística do Ceará e agradeceu a confiança da Diageo na gestão estadual. "Temos um porto moderno, que tem parceria com o maior porto da Europa (Roterdã), que oferece um custo operacional mais baixo e tem melhorado cada vez mais seus processos de importação e exportação para outros destinos do mundo, o que favoreceu a decisão da Diageo de fazer esse investimento no Ceará", disse o governador.

Camilo ressaltou ainda a importância do investimento em um momento difícil para a economia do País. "Agradeço a Diageo pela confiança, pela decisão de fazer esse investimento aqui no Ceará". Além da fabricação dos produtos Ypióca e de outras marcas da companhia, a unidade de Itaitinga será a única no Brasil a envasar o uísque escocês Black & White.