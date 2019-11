Em quatro semanas, preço do litro da gasolina recua 3,46% no Ceará

O preço médio do litro da gasolina no Ceará continua em movimento de baixa após uma série de altas. Nas últimas quatro semanas, o litro saiu de R$ 4,62 para R$ 4,46, segundo pesquisa semanal realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP). A variação representa um recuo de 3,46%.

A investigação é realizada em cerca de 200 postos pelo Estado, mas, ainda assim, na Região Metropolitana de Fortaleza encontra-se preços mais em conta para abastecer.

Entre os estados do Nordeste, o Ceará apresenta o quinto maior preço médio da pesquisa, atrás de Rio Grande do Norte (R$ 4,63/litro), Bahia (R$ 4,57/litro), Piauí (R$ 4,55/litro) e Alagoas (R$ 4,53).

Cidades

Entre os municípios cearenses pelos quais os fiscais da ANP percorreram, Crateús foi o que apontou o maior valor médio pelo litro da gasolina, com R$ 4,94. Em seguida, entre os três mais caros, estiveram Iguatu (R$ 4,77/litro) e Icó (R$ 4,71/litro).

Fortaleza apresentou valor médio do litro por R$ 4,38. Os mais baixos foram vistos em Maracanaú (R$ 4,28) e Caucaia (R$ 4,51), de acordo com a pesquisa da ANP.