Verdinha e TV Verdes Mares são premiadas na 2ª edição da AECIPP

A Verdinha e TV Verdes Mares conquistaram o primeiro lugar no Prêmio de Jornalismo da Associação das Empresas do Complexo Portuário do Pecém (AECIPP), entregue nesta quinta-feira (7).

A Verdinha foi contemplada, na categoria radiojornalismo, com a reportagem "Porto de possibilidades", com produção e reportagem de Aldeson Matos e Lyana Ribeiro. A sonoplastia é de Kleber Galvão. O produto jornalístico tratou do trabalho social e cultural desenvolvido em São Gonçalo do Amarante.

Já a TV Verdes Mares levou o primeiro lugar em telejornalismo com reportagem que discutiu a utilização do hidrogênio verde na prática. O repórter Alessandro Torres e a equipe mostraram que o Brasil pode se transformar num centro de exportação de hidrogênio de origem renovável. A reportagem foi exibida no Jornal da Globo.

Prêmio AECIPP

O Prêmio de Comunicação é uma iniciativa do Fórum de Comunicação da Associação das Empresas do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (AECIPP).

A iniciativa objetiva valorizar e reconhecer os profissionais de comunicação que produzem conteúdos sobre o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).