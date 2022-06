Verdinha consolida liderança após integração com TV Diário

A rádio Verdinha 810 completa, nesta terça-feira (14), três meses de integração com a TV Diário e tem muito a comemorar. Através da ampliação da sua abrangência para além das ondas do rádio, o veículo, que se transformou na 1.ª rádio TV com cessão aberta do país, reconquistou o 4.º lugar no meio rádio geral e segue sendo a rádio mais ouvida no meio AM, líder invicta há mais de 30 anos na Grande Fortaleza.

Dados divulgados pela Kantar Ibope Media revelam, ainda, significativo crescimento da Verdinha entre o público feminino e das classes ABC de 20e+ anos e uma participação de 71% no meio AM¹. Somando a esse sucesso, a TV Diário segue reforçando a sua programação genuinamente cearense e se destacando no crescimento entre as classes ABC (31% na AB, 86% na C1 e 52% na C2)², alcançando mais de 870 mil pessoas mensalmente³.

Através do projeto Sinergia, que uniu os dois veículos, o público tem acesso, diariamente, a um conteúdo local completo e qualificado aos ouvintes e telespectadores. Ao todo, são 14 horas de jornalismo e esporte, com programas inéditos transmitidos em TV aberta, por meio da TV Diário; e no digital, pelos sites da Verdinha e da TV Diário.

O modelo jornalístico realizado se reflete na audiência e também na perceptível qualificação do produto para os anunciantes, que seguem alcançando bons resultados.

"A tendência é que esse modelo do Sinergia crie outras formas do conteúdo chegar ao público, indo além da internet, do rádio e da TV por meio de pílulas de conteúdo, por exemplo, que lançaremos nos próximos anos no Sistema Verdes Mares. O Sinergia já é um modelo de sucesso e que só tende a crescer”, pontua o Diretor Comercial e Marketing do SVM, Erick Picanço.

Para conferir a programação da Verdinha, basta sintonizar o rádio na frequência AM 810 ou acessar o site da Verdinha e da TV Diário. Também é possível acompanhar tudo pela TV Diário, disponível em TV aberta no canal 22 em Fortaleza. É possível acessar a programação da rádio, ainda, através de aplicativo disponível nos sistemas Android e IOS.

Há 65 anos no ar, a emissora integra o SVM, que é formado também pelas rádios FM 93, Recife FM e Rádio Tamoio; emissoras de televisão TV Verdes Mares, TV Verdes Mares Cariri e TV Diário; jornal Diário do Nordeste e o portal G1 Ceará. O conglomerado de comunicação pertence ao Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos empresariais do país, que se faz presente nos mais diversos momentos da vida dos brasileiros por meio de um portfólio diversificado de marcas e produtos de segmentos variados.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE