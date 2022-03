Veja quais bairros de Fortaleza tiveram mais casos e mortes por Covid em 2022

Com a intensa 3ª onda de Covid, o Ceará viu os casos confirmados da doença explodirem, no início de 2022. Em Fortaleza, entre janeiro e 7 de março, foram 82.681 pessoas infectadas pelo coronavírus em todos os 121 bairros da cidade.

Apesar de o vírus ter se espalhado por toda a Capital, os bairros Aldeota, Meireles, Mondubim, Barra do Ceará e Jangurussu encabeçaram a lista com os 5 maiores números de casos confirmados.

Só em 2022, até ontem (7), Aldeota e Meireles confirmaram 2.996 e 2.790 casos de Covid, respectivamente. Desde o início da pandemia, os bairros já somam, juntos, mais de 13 mil infecções, conforme dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Veja no mapa a situação do seu bairro:

10 bairros de Fortaleza com mais casos novos de Covid em 2022

Aldeota – 2.996 casos de janeiro a 7 de março deste ano Meireles – 2.790 Mondubim – 2.138 Barra do Ceará – 1.907 Jangurussu – 1.856 Passaré – 1.748 Montese – 1.509 Joaquim Távora – 1.491 Messejana – 1.429 Fátima – 1.379

10 bairros de Fortaleza com mais casos de Covid em toda a pandemia

Meireles – 9.552 casos desde março de 2020 Aldeota – 9.366 Messejana – 7.286 Jangurussu – 6.957 Mondubim – 6.922 Centro – 6.050 Passaré – 6.000 Barra do Ceará – 5.555 Conjunto Ceará I – 5.544 Prefeito José Walter – 5.073

10 bairros de Fortaleza com mais novas mortes por Covid em 2022

Manoel Sátiro – 77 óbitos de janeiro a 7 de março deste ano Aldeota – 31 Prefeito José Walter – 20 Meireles – 18 Barra do Ceará – 18 Messejana – 17 Conjunto Ceará I – 16 Centro – 15 Bom Jardim – 14 Vila Velha – 14

10 bairros de Fortaleza com mais mortes por Covid em toda a pandemia

Prefeito José Walter – 256 óbitos desde março de 2020 Mondubim – 256 Aldeota – 255 Barra do Ceará – 250 Meireles – 240 Vila Velha – 237 Centro – 222 Granja Lisboa – 209 Messejana – 196 Bom Sucesso – 187

Histórico da disseminação nos bairros

O padrão de alta transmissão da Covid em bairros de classes média e alta de Fortaleza foi constatado desde o 1º mês da pandemia na cidade, por meio de estudo de pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com órgãos do Governo do Estado.

A pesquisa, feita entre março e abril de 2020, constatou que o Meireles, por exemplo, bairro de onde o coronavírus começou a circular na Capital, registrou, em 1 mês de pandemia, mais casos do que alguns estados do Nordeste, como Paraíba, Piauí e Sergipe.