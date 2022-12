Veja fotos de como ficou apartamento atingido por incêndio no bairro Papicu

O incêndio que atingiu um apartamento no bairro Papicu, na noite desta quarta-feira (8), foi controlado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) sem o registro de vítimas. Novas imagens mostram o interior do imóvel completamente destruído pelas chamas.

Uma senhora com um bebê de colo e uma criança de dez anos foram resgatadas pelos bombeiros dois andares acima do apartamento atingido, no 9º piso do edifício.

Animais de estimação de três andares - inclusive do mesmo que foi atingido - também foram retirados do prédio sem ferimentos. Segundo o CBMCE, o prejuízo foi apenas material.

Legenda: Entre os danos do fogo estão aparelho televisor, ar condicionado, mesa, sofá, cozinha completa, quarto completo, entre outros espaços Foto: Arquivo Pessoal

Segundo o tenente Araújo, do CBMCE, a suspeita é que o foco das chamas tenha ocorrido em um dos quartos do imóvel. Os proprietários estavam fora no momento e o apartamento ficou praticamente todo destruído.

Legenda: Cozinha do imóvel foi destruída pelo fogo Foto: Arquivo Pessoal

O fogo foi controlado por volta das 21h30. As equipes usaram duas guarnições de combate a incêndio: uma do Mucuripe, que atendeu a ocorrência; e outra do quartel central, unidade acionada para dar apoio. Os agentes ainda usaram água da reserva técnica de incêndio do próprio condomínio.