Veja como será o funcionamento dos bancos no feriado de Corpus Christi

As agências bancárias de todo o país não funcionarão no feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16). Já na sexta-feira (17), o atendimento nos bancos será normal.

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá expediente bancário mesmo nos municípios em que a data tenha sido antecipada e não seja feriado, como é o caso da cidade de São Paulo.

Apesar do fechamento das agências, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento como internet e mobile banking.

Por causa do feriado, as contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 16 de junho poderão ser pagos, sem acréscimo, na sexta-feira.

Qual o significado de 'Corpus Christi'?

A expressão "Corpus Christi" vem do latim e significa "corpo de cristo". Na data, que acontece 60 dias após a Páscoa, católicos celebram a "eucaristia", um dos principais sacramentos que fundamentam a religião.