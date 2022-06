Corpus Christi: veja o que abre e o que fecha no Ceará

O Corpus Christi, marco no calendário católico, é celebrado nesta quinta-feira (16). Embora não seja feriado nacional, a data é ponto facultativo no Ceará e feriado em Fortaleza, segundo anunciaram a governadora Izolda Cela (PDT) e o prefeito José Sarto (PDT).

Os gestores também decretaram ponto facultativo na sexta-feira (17), o que, em alguns setores, possibilitou aos funcionários um "feriadão" — o que acontece quando um feriado na semana é emendado ao fim de semana.

Apesar disso, na Capital, devem funcionar normalmente lojas, restaurantes, supermercados, padarias, postos de combustíveis e shoppings. Fecham, por sua vez, os equipamentos públicos, os bancos e as lotéricas.

O transporte público também deve funcionar em esquema diferenciado, com frota reduzida.

Qual o significado de 'Corpus Christi'?

A expressão "Corpus Christi" vem do latim e significa "corpo de cristo". Na data, que acontece 60 dias após a Páscoa, católicos celebram a "eucaristia", um dos principais sacramentos que fundamentam a religião.

Veja o que funciona nesta quinta-feira (16)

Supermercados

Os supermercados de Fortaleza devem funcionar normalmente no feriado, conforme horário individual de cada estabelecimento, segundo a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Padarias

Padarias também devem seguir o horário normal de funcionamento, de acordo com o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Ceará (Sindpan-CE).

Lojas

Conforme o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas), após a intensa movimentação provocada pelo Dia dos Namorados, o comércio quer continuar com vendas aquecidas. Por isso, o sindicato facultou o funcionamento dos estabelecimentos no feriado de Corpus Christi.

Devem funcionar normalmente, além das lojas de shopping, as lojas de rua do Centro, da avenida Monsenhor Tabosa e de bairros.

Shoppings

Os shoppings devem funcionar normalmente. Veja, a seguir, a programação na Capital:

Iguatemi Bosque

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praças, quiosques de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 01h

Hipermercado Extra: 7h às 22h

Supermercado Guará: 7h às 22h

Cobasi: 9h às 21h

Lojas Americanas: 10h às 22h

Lotérica: 10h às 18h

Immune: 10h às 22h

Drive Emílio Ribas: 7h às 17h

CLDO: 8h às 18h

Cinema: 13h às 22h

Detran: fechado

Polícia Federal: fechado

Casa do Cidadão: fechado

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Restaurantes Espaço Gourmet/Boulevard: 12h às 22h

Cinepolis: verificar programação

Mercadinhos São Luiz: 10h às 22h

Supermercado G Barbosa: 10h às 22h

R2 Academia: 6h às 22h

Lotérica: 10h às 16h

Clínica SIM: 7h às 13h

Clínica Wantan Laércio, Laboratório Carlos Ribeiro, Omnimagem e Unimed: fechados



RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h30 às 22h

Restaurantes Kina do Feijão Verde e Cervejaria Turatti: 12h às 22h

Cinepolis: verificar programação

Mercadão São Luiz: 7h às 22h

Academia SmartFit: 8h às 14h

Lotérica, Wester Union, Clínica SIM e Unimed: fechados



Shopping Parangaba

Lojas e quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação e áreas de lazer: 10h às 22h

UCI Cinemas: de acordo com os horários das sessões

Academia Selfit: 8h às 14h



Shopping Benfica

Lojas, Box e Quiosques: 10h às 22h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Casa do Cidadão: fechado

TJCE: fechado

Mercadinho São Luiz: 7h às 22h

Lotérica: fechado

Caixa Econômica: fechado

Santander: fechado

Prevtop: fechado

Cinemas Benfica: 13h15 às 20h15

Centro Fashion

O Centro Fashion vai funcionar normalmente, entre 9h e 19h.

Farmácias

Por serem serviços essenciais, farmácias e drogarias devem funcionar normalmente nesta quinta (16). É a orientação do Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma-CE). O órgão somente orienta que os estabelecimentos observem condições específicas previstas na convenção coletiva de trabalho dos comerciários.

Postos de combustíveis

O funcionamento dos postos de combustíveis segue normal, segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Ceará (Sindipostos-CE).

Bancos

Agências bancárias fecham nesta quinta (16) e retornam normalmente nesta sexta (17), segundo o Sindicato dos Bancários do Ceará (Seeb-CE). Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento em 16 de junho poderão ser pagos, sem acréscimo, na sexta.

Metrô

As linhas operadas pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) em Fortaleza e na Região Metropolitana vão funcionar em regime especial de feriado. Nesta quinta (16), os trens devem circular com viagens concentradas nos horários de pico da manhã e da tarde/noite, seguindo programação de horários diferente da habitual.

Conforme a Metrofor, os VLTs de Cariri e Sobral não vão operar no feriado.

Para acessar os horários das linhas, entre no site da Metrofor, clique em 'horários' e depois em 'funcionamento feriado'.