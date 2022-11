Veja as cidades do Ceará que registraram as maiores e menores temperaturas em 2022

Quase 30 graus Celsius separam a temperatura máxima registrada neste ano da menor observada também em 2022 no Ceará. A grande amplitude térmica mostra o quanto o clima no Estado difere de uma localidade para outro.

A pedido do Diário do Nordeste, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mapeou os extremos registrados neste ano e o resultado traduz um retrato fiel das regiões e suas peculiaridades.

O Sertão Central e Inhamuns concentra as maiores máximas enquanto a região do Maciço de Baturité teve as menores temperaturas.

A cidade serrana de Guaramiranga obteve, na semana passada, dia 2, o menor índice não apenas deste ano, mas também de toda a história do Ceará. Conforme o Inmet, naquela madrugada os termômetros marcaram 13,3ºC.

No lado oposto está a cidade de Barro, no Sul do Estado, que obeve em 8 de outubro impressionantes 41,7 graus Celsius. Essa foi a maior máxima de 2022 e, também, a mais alta já registrada no Ceará. Quando excetua-se estes dois municípios figurantes no topo dos rankings, as posições subsequentes são monopolizadas por duas únicas cidades.

Tianguá registrou as 4 menores temperaturas do ano, enquanto Jaguaribe obteve as 4 mais altas. Estes extremos foram registrados nos meses de agosto e outubro.

Cinco maiores temperaturas:

Barro: 41,7ºC (08/10/2022)

Jaguaribe: 39,7°C (08/10/2022)

Jaguaribe: 39,5°C (28/10/2022)

Jaguaribe: 39,3° (15/10/2022)

Jaguaribe: 39,2°C (13/10/2022) e (02/10/2022)

Cinco menores temperaturas:

Guaramiranga: 13,3°C (02/11/2022)

Tianguá: 14,4°C (27/08/2022)

Tianguá: 14,6°C (22/08/2022)

Tianguá: 15,4°C (28/10/2022)

Tianguá: 15,6°C (07/08/2022)

O meteorologista da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Iago Alvarenga, explicou ao Diário do Nordeste que as altas temperaturas ocorrem quando "há a diminuição de nebulosidade sobre o Estado do Ceará, fazendo com que ocorra um aumento da temperatura da superfície bem como a evaporação".

Já o mês de agosto ainda faz parte do inverno no Hemisfério Sul - que se estende até 22 de setembro. A gerente de meteorologia Funceme, Meiry Sakamoto, pontua que a estação do Inverno é caracterizada por temperaturas baixas, dias mais curtos e noites mais longas.





