Veículo da Defesa Civil colide com outro carro e derruba árvore em Fortaleza

Um carro oficial da Defesa Civil do Ceará colidiu em outro que faz serviços de aplicativo na Avenida Pontes Vieira, no bairro de Fátima, na manhã desta quarta-feira (2). Ninguém ficou ferido.

Os dois veículos trafegavam no mesmo sentido da via quando o transporte do órgão estadual tentou desviar e acabou batendo na traseira do segundo.

Os carros rodaram na pista e o da Defesa Civil se chocou em uma árvore, que ficou caída e dificultou a mobilidade de motoristas na região.

Legenda: Não houve registro de feridos no acidente Foto: Brenda Albuquerque

"Bem grande esse susto. Eu vinha sentido Pontes Vieira-Antônio Bezerra e ao cruzar o sinal, senti o impacto e rodei na pista tentando segurar o carro", relata o motorista de aplicativo Ivan Bitencourt.

Ainda segundo Ivan, o expediente havia começado há "pouco tempo" e, no momento do acidente, ele estava sem passageiros, mas a caminho de uma entrega no bairro Antônio Bezerra.

Agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foram ao local organizar o fluxo de carros, motos e pedestres.