Aluno de mestrado reage a assalto dentro de ônibus e sofre tentativa de latrocínio em Fortaleza

Um mestrando de 22 anos foi vítima de assalto na Avenida Aguanambi, no bairro de Fátima, nessa terça-feira (1º), enquanto estava embarcado no ônibus 603 Jardim União/Centro. O suspeito do assalto ao coletivo atirou contra o estudante, que se negou a entregar o celular, mas o tiro não o atingiu. Policiais do Comando Tático Motorizado (Cotam) prenderam o criminoso no momento em que ele tentava fugir.

"Ele tentou, de fato, contra a vida de uma pessoa durante a ação do roubo, configurando, sim, uma tentativa de latrocínio, já que ele disparou na direção da vítima", afirma o major Marcos Leandro, comandante do Cotam.

Segundo o major, o suspeito do crime, identificado como Vitor de Sousa Costa, de 21 anos, pulou a catraca imediatamente ao entrar no transporte coletivo para "certamente fazer um arrastão", mas ele escolheu o aluno de mestrado na abordagem inicial.

O criminoso tomou a bolsa do aluno de mestrado e exigiu o celular em seguida, o que foi negado pela vítima. "O rapaz, no impulso, foi para cima dele [suspeito], foi quando ele efetuou o disparo. Por sorte, não pegou no rapaz", detalha o major.

Fuga, prisão e alerta

A ação continuou com o suspeito tentando fugir com a bolsa e sem o aparelho telefônico da vítima. O motorista do coletivo, porém, sinalizou para uma viatura com policiais do Cotam que iniciaram a perseguição ao criminoso.

"O motorista abriu a porta e o indivíduo correu. Os policiais percebendo ele em fuga, nas proximidades do quartel do Comando Geral, em direção à Comunidade da Maravilha, seguiram e conseguiram alcançá-lo. Ao abordá-lo ele não esboçou reação e já se jogou no chão e entregou a arma".

Com Vitor de Sousa Costa, os agentes de segurança apreenderam uma arma calibre 12, três munições intactas e outra que já havia sido deflagrada. O suspeito tinha passagens por roubos, tráfico de drogas desacato e uso de arma branca.

"A Polícia Militar sempre aconselha os cidadãos vítimas de assalto a não reagir, porque bens materiais nós conseguimos recuperar. A PM vai conseguir recuperar em um determinado momento e a vida é o bem mais precioso. A gente aconselha que não reaja", alerta o major Marcos Leandro.