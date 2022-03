Três toneladas de fios de cobre furtadas são apreendidas no bairro Montese, em Fortaleza

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu um caminhão que carregava aproximadamente três toneladas de fios de cobre roubados, em operação que durou da noite de segunda (28) à madrugada desta terça-feira (1º). No veículo, estavam quatro suspeitos.

Os policiais receberam denúncias do furto e, no local, os homens alegaram trabalhar numa empresa terceirizada, mas as informações não foram confirmadas.

A carga e o caminhão foram apreendidos. Os suspeitos, Francisco Helder Alves da Cunha, 36, Fabrício dos Santos Souza, 21, Lucas Felix Pereira, 24 e Jackson Jerónimo da Costa, 25, foram conduzidos para o 34º Distrito Policial e autuados pelo crime de furto qualificado.

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR