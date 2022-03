Adolescente de 17 anos é apreendido com arma artesanal em Fortaleza

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com uma arma de fogo de fabricação artesanal calibre 12 pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), por volta de 17h da última segunda-feira (28), no bairro Parque Santana, em Fortaleza.

De acordo com informações da polícia, o infrator foi apreendido durante uma abordagem preventiva por parte dos militares. Ele carregava uma bolsa em atitude suspeita, quando foi parado pela equipe policial. Na bolsa, o material foi encontrado.

O jovem foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde irá responder por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo. Os militares fizeram a apreensão por intermédio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio).

NEWSLETTER Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail CADASTRAR