CGD investiga e afasta tenente da PMCE preso no RJ ao exigir um Porsche de vítima de extorsão

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD) investiga o tenente Helton Barrozo Teixeira de Souza, suspeito pelo crime de extorsão. O agente da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso em flagrante no Rio de Janeiro no último mês de fevereiro ao tentar, mediante ameaças, extorquir de uma vítima um veículo da marca Porsche.

A CGD publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa segunda-feira (28) que instaurou conselho de justificação para apurar as condutas transgressivas atribuídas ao tenente, bem como a incapacidade de o militar permanecer no serviço ativo da PMCE;

Helton também foi afastado preventivamente das suas funções pelo prazo de 120 dias. Para a Controladoria, o afastamento em virtude do ato incompatível com a função pública é necessária à garantia da ordem, à instrução regular do processo, assim como correta aplicação da sanção disciplinar.

COMO O CRIME ACONTECEU

A vítima é proprietária de um site de vendas e teria recebido ligação telefônica do tenente exigindo que fosse transferido para o nome dele um veículo Porsche avaliado em aproximadamente R$ 700 mil.

O policial e uma outra pessoa são suspeitos de ameaçar até mesmo mãe e avós da vítima, chegando inclusive a perseguir o avô da vítima.

Para a CGD, a documentação incorporada aos autos reúne indícios de autoria e materialidade

O idoso informou à Polícia que viu o Helton Barrozo rondando seu veículo. Há ainda informação que o tenente vinha fazendo ameaças por meio das redes sociais cobrando um pagamento acerca de uma suposta dívida. Eles teriam chegado a marcar um local para entrega e repasse do veículo. Foi quando aconteceu o flagrante e o policial militar ficou detido.

