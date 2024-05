Suspeito imobilizado por clientes de barraca de praia em Fortaleza é solto em audiência de custódia

Um suspeito de tentativa de roubo, que foi imobilizado por duas clientes de uma barraca de praia em Fortaleza antes de ser preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), foi solto em audiência de custódia, na Justiça Estadual, na última sexta-feira (17). O caso aconteceu em uma barraca da Praia do Futuro, na Avenida Zezé Diogo, por volta de 16h da última quinta (16).

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, as vítimas contaram à Polícia Civil do Ceará (PCCE) que Antônio Matheus de Sousa Vasconcelos, de 23 anos, chegou à mesa em que elas estavam, pegou o celular de uma das mulheres e disse para a dupla entregar outros pertences, senão um comparsa dele ia atirar.

As mulheres não entregaram os pertences. No momento em que o suspeito ia fugir, uma das clientes conseguiu imobilizar Antônio Matheus com um golpe conhecido como "gravata" e o colocou no chão. Uma equipe do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) foi acionada e efetuou a prisão. O suposto "comparsa" não foi localizado.

O suspeito foi levado ao 15º Distrito Policial, onde foi autuado por tentativa de roubo. Ao ser interrogado pela Polícia Civil, ele alegou que é natural do Estado do Piauí e veio a Fortaleza há 15 dias. Antônio Matheus disse ainda que estava arrependido de cometer o crime.

Liberdade concedida pela Justiça

A 17ª Vara Criminal - Vara de Audiências de Custódia, da Justiça Estadual, restituiu a liberdade de Antônio Matheus de Sousa Vasconcelos, com aplicação de medidas cautelares por 3 meses, em audiência de custódia realizada na última sexta-feira (17).

"Compulsando o feito vertente, verifico que, embora haja prova da materialidade e indícios de autoria, conforme acima narrado, este Juízo não vislumbra, pelo menos neste momento, a presença de elementos concretos que evidenciem ameaça à ordem pública, à instrução criminal e à futura aplicação da lei penal a ensejar na conversão da prisão em flagrante em preventiva", considerou a juíza.

Antônio Matheus não poderá se ausentar da Comarca de Fortaleza por mais de 8 dias, sem informar o local onde poderá ser encontrado; terá que comunicar qualquer mudança de endereço; e terá que comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado.

O descumprimento de qualquer medida poderá resultar na decretação de prisão preventiva, segundo a Justiça. "O autuado deverá, ainda, conhecer o projeto Custódia Restaurativa, que está sendo implantado na COAP e se for o caso, de forma voluntária, aderir aos círculos reflexivos", indicou a juíza.