Justiça manda soltar chefe do tráfico cearense preso há dois meses no Rio de Janeiro

A Justiça do Ceará mandou soltar Islan Murilo Cassimiro Oliveira, apontado como chefe do tráfico de drogas no Centro-Sul do Estado, em decisão publicada no Diário da Justiça no último dia 17 de maio. Ele estava preso desde o dia 7 de de março deste ano, quando foi capturado em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, em uma operação conjunta das polícias carioca e cearense.

No Ceará, a Delegacia Municipal de Jucás e o Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul foram os responsáveis pelos trabalhos, Islan é investigado por crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

O pedido de relaxamento de prisão aceito, no entanto, determina que o acusado cumpra as seguintes medidas cautelares:

Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, salvo se autorizado por este Juízo e com a declaração do local onde poderá ser encontrado

Recolhimento domiciliar no período noturno, das 20h às 6h, e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixo

O processo que tramita na Justiça estadual contra Islan é sigiloso, portanto não há como saber os detalhes que levaram à decisão da soltura, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE).

Também não há como verificar se há outros mandados de prisão em aberto contra ele, o que impediria sua soltura. No entanto, em busca geral no sistema nacional do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), não constam mandados em aberto no nome dele.

Liderança do tráfico no Centro-Sul

De acordo com uma fonte da Polícia Civil do Ceará, Islan Murilo é uma liderança do tráfico nas cidades de Jucás, Cariús, Iguatu e Saboeiro. As investigações contra o esquema movido por ele começaram em 2023, e desvendaram que a facção era centrada em Saboeiro, mas passou a dominar Jucás e Cariús.

À época de sua prisão no Rio de Janeiro, ele foi capturado junto a sua esposa, Socorro Walesca dos Santos Miranda. Com eles, foram apreendidos nove aparelhos celulares, uma motocicleta e um tablet.

Durante a força-tarefa, outro alvo foi preso, mas no Ceará, Afonso de Sena Moreno, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra ele também por crimes de facção e comercialização de entorpecentes.

Um total de 49 mandados de busca e apreensão chegaram a ser cumpridos nessa operação em março. Além do RJ, as cidades alvos foram Saboeiro, Jucás, Cariús, Iguatu e Pacoti, no Ceará.