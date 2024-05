PM de folga reage a tentativa de assalto e deixa três suspeitos feridos em Fortaleza; vídeo

Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e deixou três suspeitos baleados na noite desse domingo (19), no bairro Parangaba, em Fortaleza. Além dos criminosos, um familiar do PM ficou ferido na troca de tiros.

A ação foi flagrada por câmeras de segurança, que mostram quando a família chega à residência em três carros, por volta das 19h. Enquanto as pessoas retiram coisas de um dos veículos e entram no imóvel, três homens chegam ao local e rapidamente avançam contras as vítimas.

Neste momento, o PM saca a arma e dispara contra os três, que caem na rua. As imagens mostram uma das vítimas, que estava na companhia do policial, rastejando ao redor do veículo até chegar no portão da residência.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) disse que o policial militar de folga sofreu uma tentativa de latrocínio, cometido por dois homens e um adolescente em duas motocicletas roubadas. "Em confronto, um suspeito atingiu uma das vítimas que estava em companhia do militar", diz o comunicado.

Feridos foram socorridos

Ainda conforme a PMCE, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados e socorreram a vítima e os suspeitos. Um revólver calibre .32 com seis munições, sendo cinco deflagradas, e as duas motos foram apreendidos.

O caso foi apresentado na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde o adolescente foi autuado por ato infracional análogo ao crime de tentativa de roubo seguido de morte. Os adultos, com idades de 35 e 29 anos, e com passagens por roubos, receptação e corrupção de menores, foram autuados pelo mesmo crime.