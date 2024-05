Líder do tráfico de drogas no Centro-Sul cearense tem novo mandado de prisão cumprido por homicídio

Islan Murilo Cassimiro Oliveira, homem apontado como líder do tráfico de drogas no Centro-Sul do Ceará, teve um novo mandado de prisão cumprido contra ele, desta vez por participação em um homicídio. Ele está preso desde março no Rio de Janeiro, por força de uma operação contra a comercialização de entorpecentes, mas enquanto encarcerado teria ordenado a morte de um adolescente em Jucás, no interior cearense.

Islan havia ganhado na Justiça cearense o relaxamento da prisão e ia ser solto. Segundo o Diário do Nordeste apurou com uma fonte da Polícia Civil do Ceará (PCCE), o novo mandado foi cumprido na Cadeia Pública Jorge Santana, no Complexo Penitenciário de Gericinó, Rio de Janeiro, por agentes da Delegacia Municipal de Jucás.

O homem de 26 anos seguirá preso em solo carioca, mas a Delegacia de Jucás já solicitou à PCCE que seja pedida a transferência dele para o Ceará, onde é acusado de crimes. O crime que motivou o mandado mais recente teria sido cometido por disputa territorial de tráfico de drogas no município cearese.

Veja também Segurança TJCE fortalece vigilância armada em 119 unidades judiciárias no Estado Segurança Entenda o que é a Patrulha da Diversidade, iniciativa para acolher vítimas de LGBTfobia em Fortaleza

Chefe do tráfico seria solto

No último dia 17 de maio, conforme decisão publicada no Diário da Justiça, o Poder Judiciário do Ceará mandou solta Islan Murilo, após pedido de sua defesa. Ele teria de cumprir medidas cautelares para permanecer em liberdade, o que não chegou a acontecer, pois ele teve novo mandado cumprido antes de ser solto.

Legenda: Líder de facção que atuava no interior do Ceará estava escondido no Rio de Janeiro Foto: Divulgação/Polícia Civil

Islan Murilo é uma liderança do tráfico nas cidades de Jucás, Cariús, Iguatu e Saboeiro. As investigações contra o esquema movido por ele começaram em 2023, e desvendaram que a facção era centrada em Saboeiro, mas passou a dominar Jucás e Cariús.

À época de sua prisão no Rio de Janeiro, ele foi capturado junto a sua esposa, Socorro Walesca dos Santos Miranda. Com eles, foram apreendidos nove aparelhos celulares, uma motocicleta e um tablet.