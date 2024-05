TJCE fortalece vigilância armada em 119 unidades judiciárias no Estado

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) assinou contrato, nesta quinta-feira (17), para reforçar a vigilância armada em unidades judiciárias no interior do Ceará. O projeto com empresa vencedora de licitação foi estimado em R$ 20 milhões, conforme detalhamento feito pelo presidente do TJCE, desembargador Abelardo Benevides Moraes, em junho do ano passado.

Na primeira etapa, serão contempladas 119 unidades. Dentre as melhorias, estão:

Segurança armada;

Monitoramento eletrônico;

Instalação de portais detectores de metais;

Controle de acesso com catracas eletrônicas.

Apesar das unidades judiciárias de Fortaleza e do interior já possuírem câmeras da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o projeto reforça essa proteção.

Treinamento e manutenções dos aparelhos

Além da instalação, o contrato também inclui o treinamento e a manutenção dos aparelhos. Conforme o Tribunal de Justiça do Ceará, os recursos para o projeto de ampliar a segurança são do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (FUNSEG).

A verba busca "suprir, implementar, captar, controlar e aplicar recursos financeiros destinados à implantação, manutenção, estruturação, aparelhamento, modernização e adequação tecnológica dos meios utilizados nas atividades de segurança".