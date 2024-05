Cão Shiryu completa seis anos na Polícia Civil em trabalho de buscas por drogas e restos mortais

Em aeroportos, portos e rodoviárias é comum o uso de cães farejadores para realizar o trabalho de combate ao tráfico de drogas. No Ceará, um desses animais acaba de completar seis anos, o cão Shiryu — nome semelhante a de um personagem do universo Cavaleiros do Zodíaco.

De raça belga de malinois, o animal chegou ao canil da Polícia Civil quando tinha um ano. Ele foi treinado e, atualmente, a especialidade dele é a detecção de substâncias de entorpecentes.

Legenda: Droga encontrada por cão Foto: Divulgação/SSPDS

O cão policial trabalha na Delegacia de Narcótico (Denarc) e auxilia nas buscas de drogas em operações e ações policiais.

Shiryu opera não somente na capital cearense, ele chega a ser deslocado para ações que ocorrem na Região Metropolitana de Fortaleza e no Interior do Ceará, dependendo da necessidade da ação que necessite da presença de um cão farejador.

Além disso, Shiryu trabalha em ações de apoio não somente para a Denarc, unidade especializada da Polícia Civil. Ele realiza apoio para outras delegacias, bem como já chegou a atuar em equipes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Cão já detectou mais de 200 kg de drogas em caminhão

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), em uma única ação policial, Shiryu já detectou que dentro de um caminhão havia mais 200 kg de drogas.



A ofensiva iniciou logo que a Polícia Civil, com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) e da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-CE), recebeu informações que o veículo estava sendo usado para o tráfico de drogas. O caso foi registrado em agosto de 2022, em Itaitinga (CE).

Legenda: Shiryu em momento de descontração no canil Foto: Divulgação/SSPDS

Quem cuida de Shiryu?

Assim como outros cães, Shiryu vive em um canil da Polícia Civil localizado na Denarc. Capacitado com cursos e expertise na área, o inspetor Danny Nixon fica responsável pelos treinamentos dos cães, que são instruídos a aprender a realizar a detecção de entorpecentes e a busca de restos mortais. Já o inspetor Victor Torres, que também é veterinário, cuida do quadro clínico dos cães.

“Os cães são treinados para realizar buscas em ônibus, rodoviárias, carros particulares, em carros apreendidos com suspeitos de tráfico de drogas, casas, terrenos baldios, e até entorpecentes que estão enterrados”, explica o inspetor Nixon. “O Shiryu já é um cão adestrado, então o treinamento dele é só um reforço do que ele já sabe realizar”, conta.