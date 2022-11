Vacinação contra a Covid-19 em bebês de até 2 anos segue no domingo (20) em Fortaleza; veja locais

A vacinação contra a Covid-19 em bebês de 6 meses a 2 anos de idade com comorbidades, em Fortaleza, continua neste domingo (20). Diferente deste sábado (19), a vacinação em bebês será ofertada apenas nos polos de vacinação dos Shoppings Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy. O horário é de 9h às 16h.

Neste momento, estão sendo priorizadas as crianças que tenham alguma doença pré-existente e sejam mais vulneráveis à doença. No entanto, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) informou que, para evitar desperdícios de doses, a partir das 15h, crianças dessa faixa etária sem comorbidades também podem receber o imunizante.

A Prefeitura de Fortaleza recebeu 3.250 doses da vacina pediátrica da Pfizer para aplicação da primeira doses em bebês de 6 meses a 2 anos. Ao todo, os pequenos devem receber três doses da vacina contra a Covid-19 - sendo a segunda depois de quatro semanas da primeira dose e a terceira após dois meses da segunda dose.

O uso da vacina para crianças nesta faixa etária foi aprovado no fim de outubro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A Pfizer infantil pode ser aplicada simultaneamente com as demais vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA VACINAÇÃO

As crianças devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis no ato da vacinação, portando os documentos:

Comprovante da comorbidade (laudos, declarações, prescrições médicas ou relatórios médicos com descritivo ou CID da doença – o documento poderá ser xerox, pois ficará retido no local);

Cartão de vacinação;

Número do Cartão Nacional de Saúde (CNS);

Documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte.

Comprovante de residência atualizado;

Documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

LISTA DE COMORBIDADES A SEREM CONSIDERADAS PARA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DE CRIANÇAS DE 6 MESES A MENORES DE 3 ANOS:

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão Arterial Resistente

Hipertensão arterial estágio 3

Hipertensão arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênita

Próteses valvares e Dispositivos cardíacos implantados

Doenças neurológicas crônicas

Doença renal crônica

Imunocomprometidos

Hemoglobinopatias graves

Obesidade mórbida

Síndrome de Down

Cirrose hepática