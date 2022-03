Vaca de 400 kg é salva por Bombeiros após cair em cisterna

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado Ceará (CBMCE) realizou o resgate de uma vaca prenha que havia caído em cisterna na última sexta-feira (18), em Capistrano, interior do estado.

O animal, de 400 kg, estava andando em cima da tampa do reservatório, que não aguentou o peso e acabou rompendo. A vaca ficou presa na cisterna com 2 metros de profundidade e três metros de largura até a chegada dos bombeiros militares.

Após a chegada, os bombeiros montaram um sistema de ancoragem com multiplicador de força, um tripé de salvamento, cabos e mosquetões. A ocorrência também contou com o auxílio do proprietário e de populares.

De acordo com o subtenente Martins, a vaca foi resgatada e entregue ilesa ao seu proprietário. “O resgate da vaca ocorreu em uma cisterna de dois metros de profundidade por três metros de largura. O animal foi resgatado ileso e foi entregue ao seu proprietário”, comentou o comandante do socorro.