Uniodonto Fortaleza lança campanha especial no Dia das Crianças

Em comemoração ao Dia das Crianças, a Uniodonto Fortaleza apresenta campanhas especiais que unem cuidado, prevenção e vantagens exclusivas para famílias que desejam investir na saúde bucal de seus filhos. O destaque é o plano Uni Júnior, pensado especialmente para crianças e adolescentes de até 13 anos incompletos. Durante a campanha, válida até 3 de novembro, os novos contratos terão carência zero, garantindo acesso imediato aos serviços odontológicos.

Além do Uni Júnior, a campanha contempla condições diferenciadas para planos familiares. Famílias que contratarem a partir de três vidas terão redução de até 50% da carência para beneficiários acima de 13 anos. Já os planos Uni Pleno e Uni Sênior também contam com descontos progressivos: quanto maior o número de vidas incluídas, maiores são os benefícios.

“Nosso objetivo é mostrar que cuidar do sorriso das crianças é um investimento em saúde e bem-estar para toda a vida. Com o plano Uni Júnior, os pequenos podem ter acesso imediato a consultas e procedimentos, incentivando hábitos de prevenção desde cedo”, afirma Cláudio Cid, diretor superintendente responsável pela área comercial.

A cooperativa também reforça sua atuação em ações educativas e de conscientização, como palestras em escolas e campanhas de prevenção, que incentivam práticas adequadas de higiene bucal desde os primeiros anos de vida. “A saúde dos dentes não deve ser vista apenas pelo aspecto estético. Ela está diretamente ligada ao desenvolvimento infantil, à autoestima e até ao desempenho escolar. Por isso, nossa missão vai além da oferta de planos: queremos formar uma geração mais saudável e consciente”, complementa Cláudio.

Com mais de três décadas de atuação, a Uniodonto Fortaleza reafirma seu compromisso de oferecer saúde bucal de qualidade, com planos que atendem desde crianças até idosos, sempre priorizando o cuidado integral. “No Dia das Crianças, acreditamos que dar um plano odontológico é mais do que um presente: é um gesto de amor que garante sorrisos saudáveis hoje e no futuro”, finaliza o diretor.

Serviço

Campanha do Dia das Crianças – Uniodonto Fortaleza

Período: até 3 de novembro

Planos em destaque: Uni Júnior, Uni Pleno e Uni Sênior

Contratação: televendas (85) 4009.5432 | WhatsApp (85) 9231.7445 | e-commerce no site

Mais informações: www.uniodonto-ce.com.br | Instagram @uniodontofortaleza