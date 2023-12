UNINASSAU conquista nota máxima no Conceito Institucional do MEC cinco vezes seguidas

A UNINASSAU alcançou o conceito máximo no recredenciamento institucional junto ao Ministério da Educação (MEC). Na escala de 1 a 5, a Instituição de Ensino Superior (IES) atingiu nota 5. A conquista soma-se ao histórico de notas máximas, que começa em 2011, com o credenciamento da UNINASSAU.

“A nota máxima assegura que o curso é de qualidade, garantindo que o diploma de graduação terá mais valor no mercado, abrindo possibilidade de destaque profissional”, avalia o professor Alan Felipe Caires, reitor da UNINASSAU. O gestor ressalta que a UNINASSAU é a única no Estado a ter 5 conceitos institucionais consecutivos com nota máxima.

De acordo com o reitor, semestralmente, todos os alunos, professores e colaboradores avaliam a instituição para fortalecer os pontos positivos e adequar o que ainda precisa chegar à excelência.

“Trabalhamos diurnamente para que todas as dimensões avaliadas pelo MEC sejam atendidas prontamente. Além disso, temos uma grande preocupação com as atividades acadêmicas desenvolvidas, preparando nossos alunos para a cidadania e para o mercado de trabalho, criando vários projetos e utilizando as tecnologias como ferramenta de engajamento”, afirma Alan Felipe.

Para o reitor, a conquista da nota máxima eleva a reputação da Uninassau no cenário educacional local e nacional. “A nossa IES se destaca pelos projetos e programas que envolvem nossos discentes em atividades tecnológicas e de mercado, isso causa atividades que extrapolam os muros da faculdade e chegam à comunidade, trazendo um grande reconhecimento e credibilidade por parte da sociedade.”

Histórico

UNINASSAU conquistou cinco vezes a nota 5 pelo MEC nos conceitos:

Credenciamento (2011)

Recredenciamento (2016)

Ensino a Distância - EAD (2018)

Centro Universitário (2019)

Recredenciamento (2023)