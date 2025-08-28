Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Unifor lança ebook gratuito sobre o curso de Odontologia e perspectivas de atuação

O material já está disponível para download e reúne informações sobre a formação acadêmica, tendências e oportunidades do setor

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
(Atualizado às 17:17)
Ceará
Unifor lança ebook gratuito sobre o curso de Odontologia e perspectivas de atuação
Legenda: O conteúdo apresenta temas ligados à graduação em Odontologia e ao mercado de trabalho
Foto: Ares Soares

Uma das áreas da saúde mais procuradas e com novas perspectivas de atuação, a Odontologia contempla oportunidades para diversos perfis de profissionais. Na graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor), os estudantes contam com laboratórios modernos e uma formação contemporânea, que dialoga com as demandas do mercado.

Material exclusivo

Odontologia Unifor: Onde o conhecimento abre sorrisos

Conheça a infraestrutura e vantagens do curso de Odontologia, que proporciona experiências práticas para aperfeiçoamento dos estudantes, sempre alinhado às práticas mais modernas da profissão.

Odontologia Unifor
Aprenda sobre as principais tendências do mercado da Odontologia e oportunidades de atuação;
Docentes do curso explicam os diferenciais da graduação da Unifor;
Aproximação com a população por meio de projetos que lidam com atendimentos e demandas reais da sociedade.
Baixar ebook gratuito

Para orientar interessados no curso e mostrar o diferencial da formação, a Unifor lança o ebook gratuito “Odontologia Unifor: Onde o conhecimento abre sorrisos”.

Entre os temas abordados estão a estrutura do curso, oportunidades de atuação, a aplicação de tecnologias digitais no dia a dia da profissão e o estímulo à prática clínica desde os primeiros semestres.

O material também contempla elementos como as tecnologias mais recentes que foram aplicadas ao cotidiano da profissão e que trazem resultados mais rápidos para os pacientes e mais precisos aos profissionais.

O curso também garante atendimento gratuito para a população, como forma de aproximar os graduandos das demandas mais procuradas pelo público.

Baixe a seguir o ebook gratuito “Odontologia Unifor: Onde o conhecimento abre sorrisos”.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Fachada do Ministério Público Federal no Ceará
Ceará

Justiça Federal no Ceará ordena retirada de ocupantes ilegais das terras Pitaguary

A sentença atende a um pedido feito em 2022 pelo Ministério Público Federal (MPF)

Redação
Há 21 minutos
Unifor lança ebook gratuito sobre o curso de Odontologia e perspectivas de atuação
Ceará

Unifor lança ebook gratuito sobre o curso de Odontologia e perspectivas de atuação

O material já está disponível para download e reúne informações sobre a formação acadêmica, tendências e oportunidades do setor

Agência de Conteúdo DN
Há 32 minutos
Vista da cidade de Fortaleza com lente olho de peixe, mostrando centenas de casas e prédios até a linha do horizonte que acaba num céu azul
Ceará

IBGE consolida Fortaleza como 4ª maior capital do Brasil; veja população de cada cidade do CE

Órgão publicou novas estimativas para a população em 2025 nesta quinta-feira (28)

Nicolas Paulino
28 de Agosto de 2025
Elmano de Freitas em reunião com Apeoc
Ceará

Professores do Ceará recebem 4ª parcela dos precatórios do Fundef a partir de 1º de setembro

Conforme anúncio realizado na semana passada, no total, serão pagos R$ 283,8 milhões

João Lima Neto e Luana Severo
28 de Agosto de 2025
Ceará

Prefeitura propõe ‘Zeis de reparação’ para enfrentar problemas em conjuntos habitacionais; entenda

Proposta tem como foco os residenciais na periferia de Fortaleza com grandes populações como o Cidade Jardim, o José Euclides e o Alameda das Palmeiras

Thatiany Nascimento
28 de Agosto de 2025
Eusébio ganha seu 1º condomínio Smart na chamada “Aldeota do Eusébio”
Ceará

Eusébio ganha seu 1º condomínio Smart na chamada “Aldeota do Eusébio”

Empreendimento une tecnologia, inovação, sustentabilidade e lazer, em bairro com alto potencial de valorização no Eusébio

Agência de Conteúdo DN
28 de Agosto de 2025
Acal Home Center realiza plantão com ofertas exclusivas em Fortaleza
Ceará

Acal Home Center realiza plantão com ofertas exclusivas em Fortaleza

Evento acontece no dia 29 de agosto e reúne descontos em itens de construção, reforma e climatização, com atendimento ampliado e frete grátis

Agência de Conteúdo DN
28 de Agosto de 2025
Corredoras na ciclofaixa compartilhada da Beira-Mar de Fortaleza
Ceará

Reordenamento da Beira-Mar inclui assessorias de corrida e Prefeitura quer sugerir outros espaços

Um ponto de discussão no uso da orla por corredores é o descumprimento das regras na ciclofaixa compartilhada com ciclistas

Gabriela Custódio
28 de Agosto de 2025
Mulher em situação de rua é vista comendo em lixeira na Beira-Mar de Fortaleza
Ceará

Mulher em situação de rua é vista comendo em lixeira na Beira-Mar de Fortaleza

A cena ocorreu na manhã desta quarta-feira (27), em meio a corredores e ciclistas

Redação
27 de Agosto de 2025
Foto mostra a entrada do Hospital Infantil Filantrópico Sopai, em Fortaleza, com a placa de emergência visível. Vários carros estão estacionados em frente e algumas pessoas aguardam do lado de fora do prédio.
Ceará

14 crianças e adolescentes de abrigos ou abandonadas poderiam ter alta, mas moram em hospital do CE

Sujeitos a prejuízos sociais e emocionais, pacientes têm situação complexa discutida pelo sistema de proteção

Nicolas Paulino
27 de Agosto de 2025
Colagem mostra Demolição do Instituto Cai Cai Balão pelo Prefeitura, no Pirambu, ilustrando fala de Evandro Leitão afirmando que está em busca de novo terreno
Ceará

Após Prefeitura demolir Instituto Cai Cai Balão, Evandro diz que busca novo terreno para sede

A estrutura foi retirada da orla do Pirambu durante uma ação da Agefis

Carol Melo
27 de Agosto de 2025
Ford Crasa lança “Compare e Compre” e convida a testar a nova Ranger em Fortaleza
Ceará

Ford Crasa lança “Compare e Compre” e convida a testar a nova Ranger em Fortaleza

Ação convida proprietários de S10 e Hilux para test drive com direito a presente premium e até 100% da Tabela FIPE na troca

Agência de Conteúdo DN
27 de Agosto de 2025
Terra de Sabidos

Filha de pedreiro e dona de casa da zona rural da menor cidade do CE é aprovada em Medicina na UFCA

Thatiany Nascimento
27 de Agosto de 2025
Vista aérea de trecho da beira-mar de Fortaleza
Ceará

Vendedores mapeados e patinetes proibidos: o que pode mudar com o ordenamento da Beira-Mar de Fortaleza

O titular da Secretaria Regional 2, Márcio Martins, já afirmou que não há espaço para todos os mais de 1,7 mil permissionários que atuam na orla

Gabriela Custódio
27 de Agosto de 2025
Vista aérea de trecho da avenida Dom Luis, em fortaleza
Ceará

Inspirada na Avenida Paulista, Fortaleza estuda fechar via para veículos em dias especiais

A exemplo da via de São Paulo, rua de Fortaleza terá fluxo de carros interrompido para utilização do espaço por pedestres e ciclistas

Clarice Nascimento e Gabriela Custódio
26 de Agosto de 2025
Montagem de fotos mostra a sala lilás à esquerda e a enfermeira Clarissa Costa à direita
Ceará

HGF cria sala de proteção a vítimas de violência e batiza com nome de enfermeira morta em Fortaleza

O espaço dedicado à Clarissa Costa Gomes, vítima de feminicídio, tem acolhimento multidisciplinar

Luana Severo
26 de Agosto de 2025
Ceará

Proteger ruínas, criar réplica ou interditar: o que pode ser feito com a Ponte Velha de Fortaleza

O bem, de valor afetivo e histórico e ligado diretamente ao primeiro porto da Capital, voltou a ter seu destino em discussão

Thatiany Nascimento
26 de Agosto de 2025
Foto mostra a solenidade de posse dos concursados da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em Fortaleza, com autoridades e novos servidores no palco. Uma mulher assina um documento no centro, enquanto os demais aplaudem e a plateia registra o momento.
Ceará

178 profissionais empossados para rede de saúde mental de Fortaleza começam a atuar em setembro

Medida faz parte de reestruturação de equipamentos públicos da capital

Clarice Nascimento e Nicolas Paulino
26 de Agosto de 2025
Colagem com duas imagens mostra, à esquerda, agentes da Agefis e, à direita, trato atuando na remoção de barracas irregulares na orla do pirambu em Fortaleza no dia 26 de agosto de 2025.
Ceará

Barracas irregulares instaladas no calçadão e na orla do Pirambu são removidas pela Prefeitura

Com auxílio de máquinas, agentes retiram estruturas na manhã desta terça-feira (26)

Carol Melo
26 de Agosto de 2025
Detran-CE lança plataforma digital para transferência de veículos
Ceará

Detran-CE lança plataforma digital para transferência de veículos

Novo sistema digital reduz tempo de espera e garante mais praticidade, segurança e economia aos motoristas cearenses

Agência de Conteúdo DN
26 de Agosto de 2025