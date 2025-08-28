Unifor lança ebook gratuito sobre o curso de Odontologia e perspectivas de atuação
O material já está disponível para download e reúne informações sobre a formação acadêmica, tendências e oportunidades do setor
Uma das áreas da saúde mais procuradas e com novas perspectivas de atuação, a Odontologia contempla oportunidades para diversos perfis de profissionais. Na graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor), os estudantes contam com laboratórios modernos e uma formação contemporânea, que dialoga com as demandas do mercado.
Odontologia Unifor: Onde o conhecimento abre sorrisos
Conheça a infraestrutura e vantagens do curso de Odontologia, que proporciona experiências práticas para aperfeiçoamento dos estudantes, sempre alinhado às práticas mais modernas da profissão.
Para orientar interessados no curso e mostrar o diferencial da formação, a Unifor lança o ebook gratuito “Odontologia Unifor: Onde o conhecimento abre sorrisos”.
Entre os temas abordados estão a estrutura do curso, oportunidades de atuação, a aplicação de tecnologias digitais no dia a dia da profissão e o estímulo à prática clínica desde os primeiros semestres.
O material também contempla elementos como as tecnologias mais recentes que foram aplicadas ao cotidiano da profissão e que trazem resultados mais rápidos para os pacientes e mais precisos aos profissionais.
O curso também garante atendimento gratuito para a população, como forma de aproximar os graduandos das demandas mais procuradas pelo público.
Baixe a seguir o ebook gratuito “Odontologia Unifor: Onde o conhecimento abre sorrisos”.