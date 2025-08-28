Unifor lança ebook gratuito sobre o curso de Odontologia e perspectivas de atuação

Uma das áreas da saúde mais procuradas e com novas perspectivas de atuação, a Odontologia contempla oportunidades para diversos perfis de profissionais. Na graduação da Universidade de Fortaleza (Unifor), os estudantes contam com laboratórios modernos e uma formação contemporânea, que dialoga com as demandas do mercado.

Material exclusivo Odontologia Unifor: Onde o conhecimento abre sorrisos Conheça a infraestrutura e vantagens do curso de Odontologia, que proporciona experiências práticas para aperfeiçoamento dos estudantes, sempre alinhado às práticas mais modernas da profissão. Aprenda sobre as principais tendências do mercado da Odontologia e oportunidades de atuação; Docentes do curso explicam os diferenciais da graduação da Unifor; Aproximação com a população por meio de projetos que lidam com atendimentos e demandas reais da sociedade. Baixar ebook gratuito

Para orientar interessados no curso e mostrar o diferencial da formação, a Unifor lança o ebook gratuito “Odontologia Unifor: Onde o conhecimento abre sorrisos”.

Entre os temas abordados estão a estrutura do curso, oportunidades de atuação, a aplicação de tecnologias digitais no dia a dia da profissão e o estímulo à prática clínica desde os primeiros semestres.

O material também contempla elementos como as tecnologias mais recentes que foram aplicadas ao cotidiano da profissão e que trazem resultados mais rápidos para os pacientes e mais precisos aos profissionais.

O curso também garante atendimento gratuito para a população, como forma de aproximar os graduandos das demandas mais procuradas pelo público.

Baixe a seguir o ebook gratuito “Odontologia Unifor: Onde o conhecimento abre sorrisos”.