Unifor lança curso de Terapia Ocupacional alinhado às mudanças do mercado de trabalho

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, implementa um novo modelo de curso de Terapia Ocupacional, com uma proposta renovada e coerente às exigências do mercado de trabalho contemporâneo. A nova matriz curricular, elaborada por especialistas da área, visa formar profissionais altamente qualificados e aptos a atuarem em diversos setores da saúde, tanto no público quanto na iniciativa privada.

O mercado de trabalho para terapeutas ocupacionais está em constante expansão, com um crescimento de aproximadamente 35% na contratação formal entre os anos de 2021 e 2022, conforme indica o site Carreiras e Profissões. Essa demanda se deve tanto ao aumento da população idosa no país, resultando na maior consciência sobre a importância da saúde mental e à necessidade de reabilitação funcional e cognitiva, quanto à pandemia de Covid-19, que afetou diretamente a saúde de crianças, jovens, adultos e pessoas idosas.

O terapeuta ocupacional trabalha com pessoas que têm limitações físicas, cognitivas, emocionais, com objetivo de ajudar essas pessoas a desenvolverem autonomia e capacidade de realizar as atividades do cotidiano. Utilizando diversas métodos e técnicas terapêuticas ocupacionais, como tecnologia assistiva, atividades de reabilitação e adaptação ambiental, o profissional pode atuar em diversos setores da saúde, como hospitais, clínicas, escolas, instituições de longa permanência para idosos, centros de reabilitação e empresas.

Legenda: O terapeuta ocupacional ajuda pessoas a desenvolverem autonomia e capacidade de realizar as atividades do cotidiano Foto: Ares Soares

Para a terapeuta ocupacional e professora Elcyana Bezerra Carvalho, as expectativas para o novo curso são as melhores possíveis, por ser projetado para atender às demandas crescentes do mercado atual em áreas fundamentais, como saúde, social, laboral, educacional e cultural. “Este curso foi cuidadosamente estruturado para abranger tanto as necessidades individuais quanto as coletivas da comunidade”, comenta.

A moderna estrutura do curso de Terapia Ocupacional na instituição está focada em proporcionar aos alunos formação completa e atualizada, com ampla gama de oportunidades no mercado de trabalho. Para isso, contará com os laboratórios multidisciplinares do Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI), um moderno centro de atendimento médico e de aprendizagem na saúde idealizado pela universidade, além de parcerias com diversas instituições que servirão como campos práticos extramuros para os estudantes.

Descontos

A oferta do curso de Terapia Ocupacional da Unifor já vale para o semestre 2024.2. Ele terá quatro anos de duração e será ofertado no período noturno. Os interessados em fazer o curso terão à disposição um leque de descontos especiais.

Egressos Unifor: 30%

Desconto por curso noturno: 30%

Com idade igual ou superior a 50 anos: 40%

(*) Os descontos não são cumulativos

Serviço:

Universidade de Fortaleza (Unifor)