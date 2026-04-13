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Unifor abre inscrições para processo seletivo 2026.2

São ofertadas vagas para os cursos de graduação presencial, incluindo Medicina.

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Jovens em sala de aula, fazendo vestibular Unifor
Legenda: Vestibular presencial será aplicado no dia 17 de maio, no Campus da Unifor
Foto: Ares Soares

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição mantida pela Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2026.2 São ofertadas vagas para os cursos de graduação presencial, incluindo Medicina.

Para ingressar na Universidade, os candidatos podem optar por vestibular presencial, que será aplicado no dia 17 de maio, no Campus da Unifor, utilizar nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou de vestibular anterior da Unifor, bem como realizar transferência de instituição, segunda graduação ou reabertura de curso.

Os cursos disponíveis estão nas quatro áreas do conhecimento: comunicação e gestão, direito, tecnologia e saúde. As formações oferecem visão atualizada do mercado e sólida formação intelectual e cultural, com foco em vivências práticas já no primeiro semestre.

O que encontrar no Campus Unifor

Na Unifor, os alunos têm à disposição um campus com quase 630 mil metros quadrados, onde se encontra uma megaestrutura com cerca de 300 salas de aula e mais de 400 laboratórios especializados, auditórios e diversos espaços de prática acadêmica e núcleos de pesquisa, tais como o Escritório de Prática Jurídica (EPJ), o Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI), o Parque Desportivo, as Clínicas Odontológicas, o Complexo de Medicina Veterinária, dentre outros.

Reconhecida por rankings acadêmicos nacionais e internacionais, a Unifor ocupa o primeiro lugar entre as instituições privadas do Norte e Nordeste, de acordo com o Ranking Universitário Folha (RUF) 2025, do jornal Folha de S.Paulo.

O reconhecimento é fruto do alto nível do corpo docente, composto majoritariamente por mestres e doutores com ampla experiência de mercado, da infraestrutura moderna e das múltiplas oportunidades de aprendizado que unem teoria e prática.

Serviço:

Processo Seletivo Unifor 2026.2
Inscrições: a partir de 8 de abril
Data da prova presencial: 17 de maio

Setor de Captação de Novos Alunos
Telefone: (85) 3477-3000
WhatsApp: (85) 99246-6625
E-mail: queroserunifor@unifor.br

Setor Sucesso do Aluno
Atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h, e sábado, das 8h às 12h.

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